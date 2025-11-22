ロッテリアが苺まみれ♡“あまおう”“とちあいか”贅沢スイーツが登場！

ロッテリアは、11月26日から期間限定で「苺フェア」を開催する。

ロッテリアが期間限定で開催「苺フェア」

ロッテリアの「苺フェア」では、“あまおう”や“とちあいか”を使用したスイーツなど、苺づくしの4品を発売.

▲「～ベリーマカロン付き～ ごろっと苺パフェシェーキ」（490円）

“あまおう”の果汁入りシロップを使用したシェーキに、口どけの良いホイップクリームや苺の果肉がごろっと入ったソース、ベリーマカロンをトッピングしたスイーツ。濃厚な甘みと酸味のバランスが絶妙な“あまおう”ならではの味わいを存分に楽しめるパフェのようなシェーキ。

▲「苺ミルクパイ」（250円）

“とちあいか”のピューレを使用した苺クリームと練乳クリームの二層のフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだワンハンドスイーツ。“とちあいか”の濃厚な甘みと練乳のコクがマッチした、リッチな味わいを手軽に楽しめる。

▲「ディップチュロ ごろっと苺」（290円）

苺の果肉がごろっと入ったソースとホイップクリームに、サクッともちもち食感のチュロをディップして楽しむスイーツ。

▲「シェーキ あまおう苺」（290円）

“あまおう”の果汁入りシロップを使用したフェア限定フレーバーのシェーキ。

どれも1月上旬まで販売予定で、なくなり次第終了。

食後にも、おやつにも！

苺が好きな方にはたまらないこのフェア！楽しみ方がたくさんだから、どれにするか迷ってしまう……！バーガーやポテトを楽しんだ後のデザートにも、もちろんスイーツタイムにも。思う存分、苺が堪能できそうだ！

（※文中の価格はすべて税込）