最大57インチ対応の新型モニターアーム「GENERATION」登場　27kg対応でデスク環境を大幅改善

大型モニター対応のガス圧式アーム「GENERATION」が11月下旬に発売

センチュリーは、最大57インチの大型モニターに対応するガス圧式ゲーミングモニターアーム「GENERATION」を11月下旬に発売する。カラーはブラックとホワイトの2色展開で、価格は19,800円。

最大27kg対応で大型モニターも安定設置、マルチ環境にも対応

「GENERATION」は最大27kgの耐荷重を備えており、重量級モニターを2台まで設置可能だ。デスクスペースを広く活用でき、配信環境の構築や視野確保など、多様な作業環境に対応する設計となっている。

取り付け方式はクランプ式とグロメット式の両方に対応し、VESA規格を含む幅広いモニターサイズに適合する。

ケーブル管理と柔軟なレイアウト調整に対応

アーム本体にはケーブルカバーを備え、煩雑になりがちな配線をきれいに整理できる。さらに、付属の専用拡張ステーを使うことで、モニターの配置を柔軟に調整でき、デュアルディスプレイからシングルアーム構成まで幅広く活用できる。

組み立ては付属マニュアルに沿って簡単に進められ、初心者でも短時間でセットアップできる。今回のリリースにより、ハイエンドユーザーのみならず、ゲームやクリエイティブ業務を行う幅広いユーザーにとって、理想的なデスク環境を構築するための有力な選択肢となるだろう。