ASUS、ROG史上最速の27型OLEDモニター、540Hz/720Hzで29日発売

ASUS JAPANが新たに発表したゲーミングモニター「ROG Swift OLED PG27AQWP-W」は、11月29日に全国の家電量販店及びオンラインストアで購入可能となる。この製品は27インチで、QHD 540HzまたはHD 720Hzのフレームレートに対応し、最新の次世代タンデムOLED技術を採用している。

ROG Swift OLED PG27AQWP-Wの最大の特徴は、搭載されたタンデムOLEDテクノロジーだ。この技術は従来のWOLEDモニターと比較してピーク輝度が15%向上し、色域容積が25%拡大、さらにOLEDの寿命が60%も延長されている。また、TrueBlack Glossyコーティングを採用することで、無限のコントラストと鮮明な映像を実現するという。

デザイン面でも斬新で、半透明のバックパネルとシルバー仕上げのスタンドがスタイリッシュな美学を演出している。さらに、ASUS独自の「OLED Care Pro」技術により、ユーザーが離席した際の画面焼き付きリスクが低減されるなど、ユーザーの使用感も考慮されている。

ROG Swift OLED PG27AQWP-Wは、競技性の高いeスポーツシーンから映像制作まで幅広い用途に対応可能で、ホットキー操作で瞬時にQHD@540HzとHD@720Hzを切り替えることができるデュアルモードも魅力だ。