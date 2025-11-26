このページの本文へ

天丼・天ぷら本舗 さん天は11月27日から

ひゃっほー！「本ずわいがに」の天丼登場!! 定食はおかわり無料でうれしすぎ

2025年11月26日 12時15分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　天丼・天ぷら本舗 さん天は11月27日から「本ずわいがにフェア」を開催し、同日より本ずわいがにを使用した天丼を販売します。

本ずわいがにが主役の贅沢な海鮮天丼！

　関西を中心に展開する天ぷらチェーン「天丼・天ぷら本舗 さん天」は、揚げたての天丼を“低価格”で提供することをコンセプトとしたお店。今回、冬の王様といわれる“本ずわいがに”をメインにしたメニューを揃えます。

▲本ずわいがにと冬の海鮮天丼　1090円
　内容：本ずわいがに、北海道産帆立、海老、えのき、玉ねぎ、レンコン、カボチャ、オクラ、のり

　本ずわいがにを中心に、北海道産帆立や海老天を組み合わせた「本ずわいがにと冬の海鮮天丼」。

▲本ずわいがにと冬の海鮮上天丼　1490円
　内容：本ずわいがに2本、北海道産帆立２個、海老２本、えのき、玉ねぎ、レンコン、カボチャ、オクラ、のり

　さらに、本ずわいがにと北海道産帆立、海老を倍盛にした「本ずわいがにと冬の海鮮上天丼」も用意。こちらはよりぜいたくに冬の海鮮が味わえます。

定食はご飯おかわり無料！

　ファアメニューは定食でも展開。

　定食は天ぷら本来の味と揚げたてサクサクの食感が楽しめるのが魅力で、天つゆに店仕込みの大根おろしを合わせたり、卓上の塩でさっぱり食べたりと好みに合わせて楽しめます。ほうれん草のお浸しや貝汁が付き。

　また、定食はご飯のおかわりが無料です。

▲本ずわいがにと冬の海鮮天ぷら定食　1390円

▲本ずわいがにと冬の海鮮上天ぷら定食　1790円

・本ずわいがに天そば／うどん　850円

　天丼や定食のほか、本ずわいがに天そば／うどんも注文できます。フェア商品は持ち帰りにも対応。販売期間は2026年1月21日までの予定です。

さん天に冬の海鮮が勢ぞろい！

　本ずわいがに帆立や海老天と、冬の味覚を気軽に味わえるラインアップで、季節の変わり目に温かいものが食べたくなる時期にぴったりの内容。

　特に定食はご飯おかわり自由なので、ガッツリ食べたいときに利用したいですね。

※価格は税込み表記です。

