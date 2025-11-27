「うな茶漬け」250円で限定販売！ 軽食にも、お酒の〆にもイイね

名代 宇奈ととは11月28日から12月4日まで、25周年企画の一環として「復刻うな茶漬け」を250円で販売します。

「復刻うな茶漬け」が1週間限定で

うなぎのファストフード、宇奈ととは2025年12月に25周年を迎えることを記念して、感謝祭キャンペーンを順次展開しています。



今回第5弾企画として、かつて販売していた「うな茶漬け」を1週間限定で復刻販売。

▲復刻うな茶漬け 250円

ゆかりをまぶしたごはんに香ばしく焼いた鰻をのせ、仕上げにあついお茶をかけて食べる一杯。

まずはそのまま、ゆかりごはんと鰻を一口味わい、次にお茶を注いでさらさらと楽しむのがオススメだとか。食べ方を変えて飽きずに楽しめます。

“とと飲み”の〆としても昼の軽い食事としても利用しやすいメニューです。

温か～い一杯が250円！

冷え込む時期に合わせたほっと温まる一杯。1杯250円というお手頃価格で、仕事帰りの軽い締めにしたい時や、うな丼のあとにもう少しだけ食べたい時にも利用しやすいですね。

以前からの利用者には懐かしく、初めて訪れる人には手軽に試しやすいメニューとなっています。対象店舗が近くにある人は、ぜひチェックしてください。

■対象店舗：

東京 新橋店、神田店、八丁堀店、新宿センタービル店、上野店、浅草店、錦糸町店、イオン品川シーサイド店、中野店、北千住店、調布店、立川店

神奈川 川崎店

大阪 梅田店、南森町店、本町店、京橋店、九条店

※価格は税込み表記です。