ローソン「50％増」今週も！ 超大盛の「焼そば」や「盛りすぎカツカレー」が登場

2025年11月25日 15時15分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

右が50%増量の「盛りすぎ！ソース焼そば」

　ローソンは創業50周年記念施策「マチのハッピー大作戦」の一環として、「盛りすぎチャレンジ」を11月18日から2週連続で開催中です。

　今年6月に実施されたフェアと同じ内容で、おにぎり・調理パン・調理麺・店内調理弁当・デザートなどの対象商品を“価格据え置き”のまま、具材や重量を約50％増量して販売。今回は“追加開催”という位置づけで、過去に特に人気が高かった増量商品をピックアップしています。

もともと大盛の焼そばを増量させた「盛りすぎ」商品は、1食では食べきれないくらいのボリューム

　この記事では、第2週（11月24日・25日～）に販売される商品を紹介します。

＜11月25日（月）発売＞

▲Uchi Café盛りすぎ！ふわもち生シフォン（257円）
　従来品「ふわもち生シフォン」と比較して、総重量を約50％増やした。
 

▲Uchi Café盛りすぎ！大きなチョコシュー
　従来品「大きなチョコシュー」と比較して、クリーム（チョコクリームとホイップクリーム）を約50％増やした。
 

▲盛りすぎ！ソース焼そば（538円）
従来品「大盛ソース焼そば」と比較して、麺重量を約50%増やした。
 

＜11月25日（火）発売＞

▲盛りすぎ！高菜明太おにぎり（192円）
　従来品「高菜明太おにぎり」と比較して、総重量を約50%増やした。
 

▲盛りすぎ！ツナたまごサンド（297円）
　従来品「ツナたまごサンド」と比較して、ツナサラダを約50%増やした。
 

▲盛りすぎ！カツカレー（中辛）（697円）
※「まちかど厨房」導入店舗限定
　従来品「新宿中村屋監修　カツカレー（中辛）」と比較して、とんかつを約50%増やした。

※価格は税込表記

