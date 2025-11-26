300円以下で手軽にクリスマス！ ローソンストア100、チキン＆ケーキが12月に登場

ローソンストア100は12月3日～25日の期間、クリスマス向けの企画「クリスマスはローソンストア100でおとくにハピろー！」を実施します。

今年はフライドチキンやオリジナルケーキを中心に、手軽にクリスマス気分を楽しめる商品をそろえます。

▲フライドチキン（ドラム） 235円

販売：12月3日

※ファストフーズ取扱店舗限定

▲フライドチキン（サイ） 235円

販売：12月3日

※ファストフーズ取扱店舗限定

フライドチキンは、ジューシーなドラムと肉厚なサイの2種類を展開。いずれもお店で揚げたファストフーズで、気軽に楽しめるサイズ感です。

▲苺のショートケーキ 279円

販売：12月4日

苺のショートケーキは、ふんわりとしたスポンジにカスタードとホイップを合わせたドーム型の仕立てで、甘酸っぱい苺がアクセントになっています。

▲モンブランケーキ 279円

販売：12月4日

モンブランケーキは上部と内部にマロンクリームを使い、マロン風味を豊かに感じる仕立てです。すっきりとした甘さのクリームが重たくなりすぎず、食後のデザートにもぴったりといいます。

▲チョコレートケーキ 279円

販売：12月4日

チョコレートケーキはコクのあるカスタードホイップとチョコクリームを使用した、王道タイプ。に中央に甘酸っぱい苺ソースを加え、最後まで食べやすい後味に仕上げています。

クリスマス直前の5日間はチキンとケーキがお得！

12月21日～25日の期間は、チキンとケーキがさらにお得になる企画も実施。フライドチキンやじゅわっとチキン、ころからと、コーラ類の同時購入で100円引きになります。

対象となるコーラは500mlのコカ・コーラとコカ・コーラ ゼロ、470mlのコカ・コーラ プラス、1Lのコカ・コーラです。

さらに、オリジナルケーキを2個同時に購入すると、通常558円のところ500円になります。苺のショートケーキ、モンブランケーキ、チョコレートケーキの中から、自由に組み合わせて購入できます。

期間中毎週実施！

「1個買うと、1個もらえる！」

さらに12月3日からは、期間中毎週「1個買うと、1個もらえる！」企画を実施。対象商品を購入すると、無料引換クーポンがレシートに発券されます。

【第1弾】

発券期間：12月3日～9日

利用期間：12月3日～16日

【第2弾】

発券期間：12月10日～16日

利用期間：12月10日～23日

【第3弾】

発券期間：12月17日～23日

利用期間：12月17日～30日

ローソンストア100で手軽なクリスマス！

小さめサイズのケーキやチキンは300円以下とお手頃で、1人でも家族でも楽しめる量なので、クリスマス前に何度も楽しむのもアリですね！

チキン・ケーキが対象の値引きや、クーポンも用意されているので、おトクにクリスマスを楽しんでは？

※価格は税込み表記です。