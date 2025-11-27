お得な「ココイチ福袋」が今年も、2500円でグッズ付き！ 今年はマジで早い者勝ち

カレーハウスCoCo壱番屋は12月26日から、数量限定で「ココイチ福袋2026」を販売します。

「ココイチ福袋2026」

2500円で2500円の食事券＋グッズ

毎年恒例のココイチの福袋。今年は、オリジナルサコッシュとコイン＆カードケース、レトルトポークカレー1個に、2500円分のお食事補助券（500円券×5枚）が入ったセットを2500円で販売。



通例だと、年末と年始に発売日を設けていましたが、今回は年始の販売開始日は設定しておらず、なくなり次第終了です。



全国のカレーハウスCoCo壱番屋と、あんかけスパゲッティ パスタ・デ・ココで展開（一部店舗を除きます）。事前予約は受け付けず、モバイルオーダーや宅配、配達代行では注文できません。



<ココイチ福袋2026（2500円）内容>

・オリジナルサコッシュ

・コイン＆カードケース

・レトルトポークカレー1個

・2500円分お食事補助券

▲オリジナルサコッシュ

サコッシュは肩紐と持ち手の付け替えが可能な3WAY仕様で、前ポケット付きで使いやすいつくりです。

▲オリジナルコイン＆カードケース

コイン＆カードケースはファスナー付きで、小物入れとしても使えます。

▲レトルトポークカレー 1個

▲お食事補助券 2500円分（500円券×5枚）

お食事補助券は2026年1月1日～5月31日の期間に利用でき、20個に1個の割合で金のお食事補助券が入っています。

売切れ次第終了！年末からチェックせねば

今回の福袋は、普段からココイチを利用する人ほどおトクさを実感できる内容で、小物の実用性も含め、気軽に手に取りやすい印象です。

毎年この時季を楽しみにしている人にとっては、今年も年末の恒例として楽しめる内容となっています。こちらは12月26日からの販売となり、今回は年始の販売開始日は設定していないので注意してください。

※価格は税込み表記です。