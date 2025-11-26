このページの本文へ

11月28日～30日限定

安っ！幸楽苑500円「らーめん餃子セット」を発売、3日間限定【ブラックフライデー】

2025年11月26日 12時00分更新

2025年11月26日 12時00分更新

　幸楽苑は、11月28日～30日の3日間、ブラックフライデー企画として、「郡山ブラック」2品を特別価格の500円で販売します。

　

11月28日～30日「郡山ブラック」2品が500円

　ラーメンチェーン「幸楽苑」の本社があるのは、福島県・郡山市。そこで、郡山のご当地らーめんである「郡山ブラック」を今回はブラックフライデー企画として販売します。

　郡山ブラックは、たまり醤油を使用した漆黒のスープが目を引く醤油ラーメンで、煮干しや鰹、昆布の和風出汁を効かせたあっさりながらもコク深い味わいが特徴です。見た目の濃厚さとは裏腹に、まろやかな味わいで世代を問わず楽しめるラーメンといいます。

▲郡山ブラック　500円　

▲郡山ブラック素らーめん餃子セット　500円

　らーめんと餃子のセット「郡山ブラック素らーめん餃子セット」も同じく500円で提供します。

郡山の名物ラーメンをお得に堪能

　「郡山ブラック」は、文化庁による「100年フード」にも認定されたメニューです。幸楽苑は創業祭などの機会にこの「郡山ブラック」を販売してきましたが、今回はブラックフライデーにあわせての登場です。

　見た目のインパクトと和風出汁の深みがしっかり味わえるラーメンなので、ワンコインで体験できるのはお得感があります。特に「素らーめん」との組み合わせになりますが、餃子セットも500円でいただけるのはお値打ち！  3日間限定なので、食べ逃しなく！

　

※価格は税込み表記です。

