【本日スタート】セブンで「揚げ物」半額に！ コロッケ54円、春巻きは56円と激安

セブン-イレブンは、ブラックフライデーにあわせて11月27日～30日の4日間限定で、対象の揚げ物が日替わりで半額になるセールを実施します。

11月27日～30日 日替わりで「揚げ物」半額

半額の対象商品は「揚げ鶏」「五目春巻」「北海道じゃがいもの牛肉コロッケ」の3品。4日間のうち日替わりで1品が半額になり、「五目春巻」は2日間登場します。

＜セール詳細＞

■北海道じゃがいもの牛肉コロッケ

11月27日（木）

セール価格：54円（通常 108円）

■五目春巻

11月28日（金）、30日（日）

セール価格：60円（通常 121円）

■揚げ鶏

11月29日（土）

セール価格：120円（通常 241円）

ごはんのおかずにもよさげ

そのまま食べてももちろん満足感のある商品ですが、事前の発表会では“おかずアレンジ”としての活用も提案されました。料理研究家・もあいかすみさんが登壇し、揚げ鶏に大根おろしやほうれん草、ねぎを合わせ、ぽん酢をかけてさっぱり仕上げるアレンジメニューを披露しました。



100円以下から揚げ物を買えて超お値打ちのセール期間を逃さずに！

※記事中の価格は税込み