11月28日スタート

肉4枚、超大型バーガーが復活！ 「にんにく×ガーリック」がたまらん

2025年11月28日 10時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

今年もきたぞ〜！

　バーガーキングは11月28日より「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」（単品：1990円）を発売する。

「にんにく・ガーリックバーガー」が超大型化！
「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」が今年も

「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」

　2025年の“ワンパウンダーシリーズ”第4弾として、毎年の人気商品「にんにく・ガーリックバーガー」を超大型化させた「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」（総カロリー：1638kcal、総重量525g）が期間・数量限定で登場する。

　「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」は、直火焼きの100%ビーフパティ4枚に、コクのあるチェダーチーズ4枚を使用した超大型バーガー。

　アクセントとしてピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」をたっぷり使用した、4枚肉とにんにくの旨さを思う存分楽しめる仕立て。

挑戦した証のシールがもらえる

　また、発売を記念し「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」を購入した方へ「オリジナルステッカー」を数量限定（※無くなり次第終了）で提供する。

これ、ソースがうまいんです！

　筆者はつい先日「にんにく・ガーリックバーガー」を食べたばかりなのだが、まず「特製ガーリックソース」がすごい。かなりガツンとくるにんにくの風味、味わい。（残ったソースはポテトにつけてもおいしい！）

　とっても食べ応えのあるバーガーだったので、これが大型化するとなるとものすごいボリュームだ……！ とことんバーガーキングらしさを味わいたい方やにんにくが好きな方、がっつりいきたい時などにぜひおすすめしたいバーガーだ！

　（※文中の価格はすべて税込）

