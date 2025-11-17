【今週】ローソン「盛りすぎ」またも開催！ 50％増の「ロールケーキ」「ナポリタン」など登場

ローソンは創業50周年記念施策「マチのハッピー大作戦」の一環として、「盛りすぎチャレンジ」を11月18日から2週連続で開催します（※一部商品は11月17日から販売）。

今年6月に実施されたフェアと同じ内容で、おにぎり・調理パン・調理麺・店内調理弁当・デザートなどの対象商品を“価格据え置き”のまま、具材や重量を約50％増量して販売。今回は“追加開催”という位置づけで、過去に特に人気が高かった増量商品をピックアップしています。

この記事では、第1週（11月17日・18日～）に販売される商品を紹介します。

＜11月17日（月）発売＞

▲ 「Uchi Café盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」（214円）

従来品「プレミアムロールケーキ」と比較して、総重量を約50％増量。

▲ 「盛りすぎ！ナポリタン」（697円）

従来品「大盛ナポリタン」と比較して、麺重量を約50％増量。

＜11月18日（火）発売＞

▲ 「盛りすぎ！和風シーチキンマヨネーズおにぎり」（181円）

従来品「和風シーチキンマヨネーズおにぎり」と比較して、総重量を約50％増量。

▲ 「盛りすぎ！ハムサンド」（343円）

従来品「ハムサンド」と比較して、ハムの量を約50％増量。

▲ 「でからあげクン 3種MIX味」（278円）

従来品「からあげクン レギュラー（5個入）」と比較して、総重量を約50％増量。1粒で「レギュラー」「レッド」「北海道チーズ」の3つの味が楽しめます。



11月18日～11月24日は6個入で提供。

※記事中の価格は税込み