やったー！セブンで“揚げ物”半額に!! 初のブラックフライデーは太っ腹

セブン-イレブンは、ブラックフライデーにあわせて11月27日～30日の4日間限定で、対象の揚げ物が日替わりで半額になるセールを実施します。

セブン初のブラックフライデーは

揚げ物50％引きセール

アメリカ発祥の大規模セールイベント「ブラックフライデー」は、近年日本でも認知度が高まり、通販サイトや大手小売りが参入する一大イベントに成長。今回、セブン‐イレブンとしては初めてブラックフライデー企画に参加する形です。

半額の対象商品は「揚げ鶏」「五目春巻」「北海道じゃがいもの牛肉コロッケ」の3品。4日間のうち日替わりで1品が半額になり、「五目春巻」は2日間登場します。

＜セール詳細＞

■北海道じゃがいもの牛肉コロッケ

11月27日（木）

セール価格：54円（通常 108円）

■五目春巻

11月28日（金）、30日（日）

セール価格：60円（通常 121円）

■揚げ鶏

11月29日（土）

セール価格：120円（通常 241円）

そのまま食べてももちろん満足感のある商品ですが、事前の発表会では“おかずアレンジ”としての活用も提案されました。料理研究家・もあいかすみさんが登壇し、揚げ鶏に大根おろしやほうれん草、ねぎを合わせ、ぽん酢をかけてさっぱり仕上げるアレンジメニューを披露しました。

ブラックフードも登場！

さらに、ブラックフライデーを盛り上げる「ブラックフード」も11月4日から順次発売中。「黒」をテーマにした全6品で、ブラックペッパーをしっかりきかせた「ザクチキ（漆黒のWペッパー）」や、贅沢なすき焼き具材を包んだ「黒いすき焼き春巻き」など、見た目にもインパクトのある商品がそろいます。

<商品例>

▲ザクチキ（漆黒のWペッパー） 240円

（11月4日～発売中）

※数量限定 ※一部取り扱いのないエリアあり

ブラックペッパーをしっかりきかせたスパイシーなフライドチキン。

▲黒いすき焼き春巻き 150円

（11月11日～順次）

贅沢なすき焼きの具材を直火釜で炒め、パリパリの黒い皮で包んだ春巻き。

▲ブラックメロンパン 159円

（11月25日～順次）

インパクト抜群の真っ黒なメロンパン。黒い生地に黒いビスケット生地を重ね、さらにチョコチップを練り込んでいます。

▲カレー棒 ブラック 192円

（11月25日～順次）

黒い生地に鮮やかなオレンジのパン粉をまぶした惣菜パン。中には黒い欧風ブラックカレーをサンド。

※記事中の価格は税込み