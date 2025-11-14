やったー！セブンで“揚げ物”半額に!! 初のブラックフライデーは太っ腹

セブン-イレブンは、ブラックフライデーにあわせて11月27日～30日の4日間限定で、対象の揚げ物が日替わりで半額になるセールを実施します。
セブン初のブラックフライデーは
揚げ物50％引きセール
アメリカ発祥の大規模セールイベント「ブラックフライデー」は、近年日本でも認知度が高まり、通販サイトや大手小売りが参入する一大イベントに成長。今回、セブン‐イレブンとしては初めてブラックフライデー企画に参加する形です。
半額の対象商品は「揚げ鶏」「五目春巻」「北海道じゃがいもの牛肉コロッケ」の3品。4日間のうち日替わりで1品が半額になり、「五目春巻」は2日間登場します。
＜セール詳細＞
■北海道じゃがいもの牛肉コロッケ
11月27日（木）
セール価格：54円（通常 108円）
■五目春巻
11月28日（金）、30日（日）
セール価格：60円（通常 121円）
■揚げ鶏
11月29日（土）
セール価格：120円（通常 241円）
そのまま食べてももちろん満足感のある商品ですが、事前の発表会では“おかずアレンジ”としての活用も提案されました。料理研究家・もあいかすみさんが登壇し、揚げ鶏に大根おろしやほうれん草、ねぎを合わせ、ぽん酢をかけてさっぱり仕上げるアレンジメニューを披露しました。
ブラックフードも登場！
さらに、ブラックフライデーを盛り上げる「ブラックフード」も11月4日から順次発売中。「黒」をテーマにした全6品で、ブラックペッパーをしっかりきかせた「ザクチキ（漆黒のWペッパー）」や、贅沢なすき焼き具材を包んだ「黒いすき焼き春巻き」など、見た目にもインパクトのある商品がそろいます。
<商品例>
▲ザクチキ（漆黒のWペッパー） 240円
（11月4日～発売中）
※数量限定 ※一部取り扱いのないエリアあり
ブラックペッパーをしっかりきかせたスパイシーなフライドチキン。
▲黒いすき焼き春巻き 150円
（11月11日～順次）
贅沢なすき焼きの具材を直火釜で炒め、パリパリの黒い皮で包んだ春巻き。
▲ブラックメロンパン 159円
（11月25日～順次）
インパクト抜群の真っ黒なメロンパン。黒い生地に黒いビスケット生地を重ね、さらにチョコチップを練り込んでいます。
▲カレー棒 ブラック 192円
（11月25日～順次）
黒い生地に鮮やかなオレンジのパン粉をまぶした惣菜パン。中には黒い欧風ブラックカレーをサンド。
※記事中の価格は税込み