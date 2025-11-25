マクドナルド福袋2026は「ビッグマック」のスープジャーにフランフランのバッグも！

12月1日よりにて事前抽選販売を開始

日本マクドナルドは、家具・インテリア雑貨ブランド「Francfranc」と初のコラボレーションとなる福袋「マクドナルドの福袋2026」を、12月1日14時よりマクドナルド公式アプリにて事前抽選販売を開始します。価格は3900円です。

Francfrancらしいカラーリングのオリジナルアイテム3点と、店頭販売価格最大合計3910円相当の商品無料券がセットになっています。

オリジナルアイテムは、ビッグマックをモチーフにしたおよそ300ml入る保温・保冷機能付きスープジャー「ビッグマックスープジャー」、容量11Lで肩掛けもできる「ビッグな保温・保冷バッグ」、マクドナルドキャラクターが描かれたパステルカラーの「ハンドタオル」の3種です。

▲ビッグな保温・保冷バッグ

※3色のうち、いずれか1つ

▲ハンドタオル

※4色のうち、いずれか1つ

▲ビッグマックスープジャー

商品無料券は、バーガーやマックフライポテト、チキンナゲット、ドリンク、フラッペなど計10枚で、全国のマクドナルド店舗で利用可能です。

応募には条件あり！

去年外れた人は確率アップも

応募は公式アプリで受け付け、当選者は指定された店舗で1月1日8時から1月9日営業終了まで受け取り可能です。

応募はマクドナルド公式アプリの会員かつ、マクドナルドのリワード（特典）プログラム「Myマクドナルド リワード」で50ポイント（10円で1ポイント付与）を保有している人が対象となります。

福袋の購入は1人1点までとなりますが、条件を満たすと当選確率がアップします。前年の福袋「マクドナルドの福袋2025」に落選した人が同一アカウントで応募すると、応募口数が1口分追加になり当選確率がアップします。

さらに、支払い方法で「モバイルオーダーでお支払い」を選択すると1口分追加になり、それぞれの条件を満たすと最大3口分の応募として受け付けます。

実用アイテム＋商品無料券でお得感抜群！

普段使いできる実用的なアイテムとマクドナルドの商品券がセットになっており、ファンにとってはうれしい内容。Francfrancらしいおしゃれな色使いのグッズが印象的です。

また、「ビッグマックスープジャー」はインパクト抜群で、インテリアとしても飾って楽しめそうです。

興味がある人は、忘れないうちに早めに応募しておくと安心です。

※価格は税込み表記です。