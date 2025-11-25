びくドン人気の「ドンキー満喫セット」が今年も！ 数100パターンから好きなセットが選べる!!

びっくりドンキーは11月27日から期間限定で「ドンキー満喫セット」を販売します。
今年で8年目！「ドンキー満喫セット」が登場
ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」の「ドンキー満喫セット」は、ハンバーグディッシュ、スープ、ドリンク、デザートまたはアラカルトを1つずつ組み合わせて楽しめるセットです。2018年より毎年冬季に販売されており、今回は8年目の登場です。
ハンバーグディッシュは5種類、スープは2種類、ドリンクは7種類、デザートまたはアラカルトは計5種類の中からひとつずつ好みの商品を選択して組み合わせていく仕組みです。
■ステップ1 ハンバーグディッシュを5種類から1つ選ぶ
ハンバーグディッシュ（S／M／L）：レギュラー、エッグ、おろしそ、チーズ、パイン
■ステップ2 スープを2種類か1つら選ぶ
みそ汁、コーンスープ
■ステップ3 ドリンクを5種類の中から1つ選ぶ
ホットコーヒー（シングルオリジン）、ホットコーヒー（ブレンド）、
アイスコーヒーⓈ（シングルオリジン）、アイスコーヒーⓈ（ブレンド）、アイスカフェラテⓈ、
イチゴミルクⓈ、太陽のオレンジⓈ
■ステップ4 デザート2種類、アラカルト3種類の中から1つを選ぶ
デザート：ストロベリーソフト、珈琲ソフト
アラカルト：びっくりフライドポテトⓁ、スパイシーポテトⓁ、ブロッコリーの箱舟
※ソフトクリーム用の機械が洗浄等で使用できない場合は、代替商品のバニラアイスを使用した「ガトーショコラパフェ」を提供
■ドンキー満喫セット 価格
・レギュラー S1730円、M1910円、L2220円
・エッグ／おろしそ S1880円、M2060円、L2370円
・チーズ／パイン S1930円、M2110円、L2420円
750通りから好きな自分好みに選べる！
「ドンキー満喫セット」は自由度の高い内容のため、その日の気分に合わせた組み合わせが選びやすく、幅広い人が利用できる内容です。
計算してみたところ、ステップ4までで750通りの中から自分好みの組み合わせを選べることになります（ハンバーグのサイズ違いも別パターンとして計算しました）。750通りってすごいですね！
自分だけのお気に入りの組み合わせを見つけてみては？
※価格は税込み表記です。