【やよい軒】初の“豚タン定食”！ネギたっぷり×コリコリ食感

やよい軒では「ネギたっぷり豚（とん）タン定食」各種を12月2日より発売する。

やよい軒に「豚（とん）タン」が登場

定食レストラン「やよい軒」で、脂身が少なくヘルシーでありながら、噛むほどに旨味があふれる“豚タン”を主役にした定食を展開。



「ネギたっぷり豚タン定食」と、豚タンを倍量にした「【お肉2倍】ネギたっぷり豚タン定食」の2種を用意する。

▲「ネギたっぷり豚タン定食」（1250円）



“豚タン”をボリュームたっぷりに盛り付け。豚タンのコリコリとした独特の食感と噛むほどに広がる旨味、たっぷりのネギ、そして食欲をそそる特製“にんにく塩ぽん酢”の組み合わせで、最後の一口までごはんが進むということ。

▲「【お肉2倍】ネギたっぷり豚タン定食」（1990円）

特製“にんにく塩ぽん酢”は、ゆず・すだち・かぼす・レモンの果汁に、かつおと昆布のだしを加えた奥行きのある味わい。酸味が効いたさっぱりとしたタレに、にんにくのコクと旨味がしっかりと溶け込み、ごはんが進むんだとか。

さらに、ピリッとしたアクセントが加わる“柚子胡椒”が別添えされており、好みで味変を楽しめる。

牛タンならぬ初の豚タンに期待

味変で最後まで堪能できそう！

調べてみたところ、やよい軒の“豚タン”は店舗限定で登場したことはあったけど、大々的に全店発売されるのは、どうやら今回が初めて。牛タンとはまた違う味わいで、脂身が少なくヘルシーという点がポイントになりそうだ。



やよい軒では定食のご飯のおかわりが自由。旨味を引き立てる「塩ぽん酢」やアクセントの「柚子胡椒」で味変をしながらとことんご飯と一緒に堪能したい！

（※文中の価格はすべて税込）