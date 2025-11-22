箸で切れる柔らかさの「豚バラなんこつ丼」登場！ 220gを豪快にドーン！

肉めし専門店「肉めし岡もと」は、11月28日から「豚バラなんこつ丼」を期間限定で発売します。

とろぷるの豚バラ軟骨が220gも！

豚バラ軟骨の煮込みとたまごを豪快に盛り付けた期間限定丼。

▲豚バラなんこつ丼 1045円

主役となる「豚バラ軟骨」をじっくり時間をかけて煮込むことで、箸で切れるほど柔らかく、とろとろ・ぷるぷるの食感に仕上げたとのことです。

およそ220gの豚バラ軟骨を、こってり甘辛ダレでご飯と絡めて豪快に盛り付けた一杯です。とろりとした玉子も加わり、見た目にも食べ応えにも満足できる仕上がりになっています。

人気のホルモン＆牛すきが定番化

また、11月21日よりグランドメニューをリニューアルし、人気メニューの定番化を進めます。

これまで期間限定で提供していた「ホルモン」や、肉めし特製の割り下ですき焼き風に仕立てた「牛すき」カテゴリーが新たに加わり、丼や定食を含めた幅広いラインアップがそろいます。

▲牛ホルめし 924円

▲合い盛り牛ホルめし 1034円

▲牛すきめし 1078円

▲特牛すきめし 1298円

甘辛ダレが絡むとろぷる豚バラ軟骨

肉めし岡もとは、肉豆腐を豪快にのせた「肉めし」が看板メニュー。現在東京の新橋、御徒町、足立入谷に3店舗、神奈川の溝の口に1店舗で計4店舗を展開しています。



期間限定の「豚バラなんこつ丼」は、箸でほぐれる豚バラ軟骨と濃厚な甘辛ダレの組み合わせで、ご飯が進むこと間違いなしですね。

グランドメニューも刷新され、「牛ホルめし」や「牛すきめし」をいつでも食べられるようになりました。ランチや夕食に、満足感のある肉めしを味わっては？

※価格は税込み表記です。