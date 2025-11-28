このページの本文へ

12月2日スタート

【松屋】あの人気No.1メニュー「焼き牛めし」がリニューアル！ 価格は据え置き

2025年11月28日 14時45分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

さらにおいしくリニューアル！

　牛めしの松屋では12月2日10時より「新焼き牛めし」（並盛：690円）を販売する。

松屋の「焼き牛めし」が新たな味わいに

　2018年の復刻メニュー総選挙で第1位に輝いた「元祖旨辛焼き牛めし」が、新しい味わいとなって登場する。

▲「新焼き牛めし」（小盛：660円、並盛：690円、大盛：910円）

　リニューアルして登場する「新焼き牛めし」は、鉄板でジューシーに焼き上げた牛肉に、甘味・コク・うま味をしっかり感じられる、松屋特製“オイスターソースダレ”をたっぷり絡め、深みと香ばしさが際立つ味わい。

　さらに、半熟玉子とシャキシャキ食感の青ネギをトッピング。お好みのタイミングで半熟玉子を崩せばまろやかさが加わり、旨さがより一層引き立つという。

　なお、現在販売されている「元祖旨辛焼き牛めし」は、販売終了となる。

違いが楽しみ！

　「元祖旨辛焼き牛めし」は、これまで何度も販売と復活を繰り返してきた人気メニューだが、「新焼き牛めし」に入れ替わる形で販売終了。

　気になる価格だが、従来の「元祖旨辛焼き牛めし」から据え置きとなる。

　新たな味わいが楽しみすぎる「新焼き牛めし」。オイスターソースの味わいを感じながら、これまでの「元祖旨辛焼き牛めし」との違いも楽しみたい！

　（※文中の価格はすべて税込）

