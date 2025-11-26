学習用クラウド環境が“1か月無償”　さくらインターネットが学生もOKの「触って学べるプログラム」

さくらインターネットは、「さくらのクラウド」の学習用環境を1か月間無償で利用できる「さくらのクラウド検定ラボ」を、2025年12月1日に開設する。クラウドサービスの設計・構築・運用に関する知識を体系的に学べる認定制度「さくらのクラウド検定」の一環として提供される。

毎月約50名を対象としており、さくらインターネットの会員IDがあれば、クレジットカードの登録不要で、学生や未成年でも利用できる。12月1日12時からさくらのクラウド検定の公式サイトにて申し込むことが可能だ。

・「さくらのクラウド検定」公式サイト

https://www.sakura.ad.jp/certification/

クラウドを学習する際の「触る機会が少ない」「試すにはハードルが高い」という声に応えるプログラムで、実際に「さくらのクラウド」を使い、サーバー構築や冗長構成など実運用に近いインフラ環境を試すことができる。

なお、さくらのクラウド検定では、公式オンライン教材も無料で公開しており、その一部で模擬試験を受けることも可能だ。

・「さくらのクラウド検定」公式オンライン教材

https://zero2one.jp/product/sakuracloudcertificate/