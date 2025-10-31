生成AIによる業務効率化を“国内完結型”で　パッケージ＋伴走支援の「さくらのAIソリューション」

さくらインターネットは、2025年10月30日、生成AIによる業務効率化を支援する「さくらのAIソリューション」を提供開始した。すぐに利用できるAIアプリケーションの「パッケージ群」と、生成AI導入の「伴走サポート」の2つのソリューションが用意される。

さくらのAIソリューションは、さくらインターネットが運営する国内データセンター内の専有GPU環境で提供され、データを国内に留める「国内完結型」で運用されるのが特徴だ。セキュアな閉域構成にも対応する。

この環境内で、企業や自治体の生成AI活用を支援する2つのサービスを提供する。

ひとつは、すぐに利用でき、月額料金で利用できる用途別のパッケージソリューションだ。現時点では、「社内文章検索（チャットボット構築）」「生成AIを活用した開発環境」「音声文字起こし・議事録生成」における6つのパッケージが用意される。

もうひとつは、生成AI活用の開発・導入支援サービスであり、コンサルティングからシステム開発、導入支援、検証（PoC）、運用までの一気通貫な伴走サポートが提供される。

各種パッケージ群の詳細は以下の通り。なお、開発・導入支援サービスは、2025年10月30日より提供開始している。

■社内チャット構築および支援

・「InfiniCloud AI」

社内ナレッジ学習機能を備えたプライベートAIチャットを構築・支援

提供企業：InfiniCloud

提供開始予定：2025年11月

・「neoAI Chat for さくらインターネット」

エンタープライズ向けに、高セキュリティかつ高可用性のAIチャット基盤を構築・支援

提供企業：neoAI / 双日テックイノベーション

提供開始予定：2026年初頭

■プログラム開発支援

・「コード生成パック」

コード生成モデルを活用した開発を支援

提供企業：さくらインターネット

提供開始予定：2025年12月

・「開発ワークフローパック」

生成AIを活用した開発ワークフローを構築・支援

提供企業：ガオ

提供開始予定：2025年12月

■音声認識および文字起こし

・「議事録パック」

オンライン会議や録音ファイルを文字起こし・要約

提供企業：さくらインターネット

提供開始予定：2025年11月

・「コンタクトセンターパック」

問い合わせ内容を文字起こし・要約し、ナレッジ化を支援

提供企業：さくらインターネット

提供開始予定：2026年初頭