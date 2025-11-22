【Amazonブラックフライデー】オープンイヤー型イヤホンにバッテリー長持ちのスマートウォッチ！ ファーウェイ製品セール中

Amazonブラックフライデーでは、ファーウェイの人気イヤホン、スマートウォッチが大幅割引で販売中。特にオープンイヤー型の人気モデルが1万円台は注目です！

イヤーカフタイプのオープンイヤー型イヤホンが1万円台！

メガネ派の人にも便利です

まずはそのオープンイヤー型イヤホン「HUAWEI FreeClip」から。U字型の形状記憶合金のワイヤーで耳たぶに挟んで利用するイヤーカフタイプ。耳の穴を塞がないので長時間使っても負担がないほか、周りの声が聞こえるので、テレワークやビデオ会議にもマッチしてます。あと耳掛け型と違って、メガネをかけている人にとって邪魔にならないのは便利な点ですね。

価格は36％オフの1万7800円。前から欲しいと思っていた人は狙い目でしょう。

バッテリー長持ちが最大の魅力！

ファーウェイ製スマートウォッチもオトクな価格に

ファーウェイと言えば、バッテリー長持ちが売りのスマートウォッチ。最新モデル含めて、セール対象になってます。

まずは、「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」。四角い画面で情報が見やすいのが特徴で、上位モデルとほぼ同等の機能を備えています。各種ワークアウトやヘルスケア機能に、ゴルフナビ、さらに心電図測定機能も搭載。価格は27％オフの2万8730円です。

管理医療機器の認証を受けた本格的な血圧計を内蔵する「HUAWEI WATCH D2」は23％オフの4万6573円。

お手頃な価格で、気軽に睡眠測定や各種ヘルスケア機能を利用できる「HUAWEI Band 10 Aluminum Edition」は30％オフの5980円。14日間バッテリー持ちも売りで、ウェアラブル端末が初めての人にもオススメです！