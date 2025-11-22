Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第40回
【Amazonブラックフライデー】オープンイヤー型イヤホンにバッテリー長持ちのスマートウォッチ！ ファーウェイ製品セール中
2025年11月22日 13時00分更新
Amazonブラックフライデーでは、ファーウェイの人気イヤホン、スマートウォッチが大幅割引で販売中。特にオープンイヤー型の人気モデルが1万円台は注目です！
イヤーカフタイプのオープンイヤー型イヤホンが1万円台！
メガネ派の人にも便利です
まずはそのオープンイヤー型イヤホン「HUAWEI FreeClip」から。U字型の形状記憶合金のワイヤーで耳たぶに挟んで利用するイヤーカフタイプ。耳の穴を塞がないので長時間使っても負担がないほか、周りの声が聞こえるので、テレワークやビデオ会議にもマッチしてます。あと耳掛け型と違って、メガネをかけている人にとって邪魔にならないのは便利な点ですね。
価格は36％オフの1万7800円。前から欲しいと思っていた人は狙い目でしょう。
|HUAWEI FreeClip ワイヤレスイヤホン Bluetooth オープンイヤー イヤーカフ型 3段階音量調整 耳を塞がないイヤホン 軽量約5.6g(本体) 音漏れ防止 マイク付き 通話ノイズリダクション 36時間再生 左右自動認識 IP54防塵防滴 ワイヤレス/急速充電 マルチポイント接続 パープル
バッテリー長持ちが最大の魅力！
ファーウェイ製スマートウォッチもオトクな価格に
ファーウェイと言えば、バッテリー長持ちが売りのスマートウォッチ。最新モデル含めて、セール対象になってます。
まずは、「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」。四角い画面で情報が見やすいのが特徴で、上位モデルとほぼ同等の機能を備えています。各種ワークアウトやヘルスケア機能に、ゴルフナビ、さらに心電図測定機能も搭載。価格は27％オフの2万8730円です。
|HUAWEI WATCH FIT 4 Pro スマートウォッチ 薄型軽量 ゴルフ機能 アウトドアに適した気圧計と測位システム 1.82インチ3000nitsディスプレイ サファイアガラス チタン合金ベゼル 10日間ロングバッテリー iOS/Android対応 グリーン
管理医療機器の認証を受けた本格的な血圧計を内蔵する「HUAWEI WATCH D2」は23％オフの4万6573円。
|HUAWEI(ファーウェイ)HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計LCA-B10:ブラック
お手頃な価格で、気軽に睡眠測定や各種ヘルスケア機能を利用できる「HUAWEI Band 10 Aluminum Edition」は30％オフの5980円。14日間バッテリー持ちも売りで、ウェアラブル端末が初めての人にもオススメです！
|HUAWEI Band 10 Aluminum Edition アルミニウムケース スマートウォッチ 快適な付け心地 情緒モニタリング 24時間睡眠管理 14日間持続バッテリー 急速充電 LINE通知 睡眠時呼吸乱れ検知 薄型軽量 カスタマイズ可能な情報表示 フルオロエラストマーベルト iOS/Android対応 ブルー
