『仁王２ Complete Edition』もお買い得！
『無双アビス』が過去最大割引！コーエーテクモが最大85％オフの「Black Friday Sale 2025」を開催
コーエーテクモゲームスは11月21日、PlayStation Store／Steam／Microsoft Storeで配信中の同社のダウンロード版タイトルを、通常価格の最大85％オフで提供する「コーエーテクモ Black Friday Sale 2025」を開催中だと発表。ストアごとでセール期間は異なるので、下記を確認してほしい。
本セールでは、『仁王2 Complete Edition』『無双アビス』が過去最大の割引率でラインアップ。加えて、『真・三國無双 ORIGINS』『NINJA GAIDEN 2 Black』『ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～』など多数の人気タイトルやダウンロードコンテンツがお買い得価格になっている。
以下ではセールタイトルの一部を紹介。すべての対象タイトルや割引率は特設ページを確認してほしい。
【セール概要】
実施期間：
・PlayStation Store：2025年11月21日0時～12月1日23時59分
・Steam：2025年11月18日3時～12月2日3時
・Microsoft Store：2025年11月20日5時～12月4日19時
※セール終了日順に表記しております。
※すべて日本時間となります。
特設ページ：https://www.gamecity.ne.jp/sale/
■対象タイトル（一部）
『仁王2 Remastered Complete Edition』
PlayStation 5
通常価格：6380円
⇒セール価格：2552円（60％オフ）
●PlayStation Store：
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA02463_00-NIOH2CE000000000
PlayStation 4／PC（Steam）
通常価格：6380円
⇒セール価格：2552円（60％オフ）
●PlayStation Store：
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA02463_00-NIOH2CE000000000
●Steam：
https://store.steampowered.com/app/1325200/2_Complete_Edition/
『無双アビス』
PlayStation 5／PC（Steam）
・通常版
通常価格：2970円
⇒セール価格：2079円（30％オフ）
・スタートダッシュエディション
通常価格：4950円
⇒セール価格：3465円（30％オフ）
・フルコスチュームエディション
通常価格：9680円
⇒セール価格：6776円（30％オフ）
●PlayStation Store：
https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP4108-PPSA25843_00-WARRIORSABYSS000
●Steam：
https://store.steampowered.com/app/3178350/_/
『真・三國無双 ORIGINS』
PlayStation 5／PC（Steam）
・通常版
通常価格：9680円
⇒セール価格：7260円（25％オフ）
・オフィシャルブック＆原曲コンピレーションアルバム（デジタル版） ※初セール
通常価格：3300円
⇒セール価格：2376円（28％オフ）
●PlayStation Store：
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA15972_00-DWORIGINSGAME000
●Steam：
https://store.steampowered.com/app/2384580/_ORIGINS/
『NINJA GAIDEN 2 Black』
PlayStation 5／PC（Steam）
通常価格：6380円
⇒セール価格：3828円（40％オフ）
●PlayStation Store：
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA26679_00-NG2B000000000000
●Steam：
https://store.steampowered.com/app/3287520/NINJA_GAIDEN_2_Black/
『ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～』
※機種により価格が異なりますのでご注意ください。
PlayStation 5／PC（Steam）
・通常版
通常価格：9680円
⇒セール価格：6776円（30％オフ）
・Digital Deluxe
通常価格：1万1110円
⇒セール価格：7777円（30％オフ）
・Digital Deluxe with Season Pass
価格価格：1万5620円
⇒セール価格：1万934円（30％オフ）
●PlayStation Store：
https://store.playstation.com/concept/10012240
●Steam：
https://store.steampowered.com/app/3123410/_/
PlayStation 4
・通常版
通常価格：8580円
⇒セール価格：6006円（30％オフ）
・Digital Deluxe
通常価格：1万10円
⇒セール価格：7007円（30％オフ）
・Digital Deluxe with Season Pass
通常価格：1万4520円
⇒セール価格：1万164円（30％オフ）
●PlayStation Store：
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-CUSA50768_00-YUMIA10000MASTER
※そのほかのセールラインナップならびにセール対象機種につきましては、特設ページをご確認ください。
※セール価格は各ストア上で直接ご確認ください。
※“PlayStation Family Mark", “PlayStation”, “PS5 logo”, “PS5”, “PS4 logo”,“PS4”,“PlayStation Shapes Logo”, "Play Has No Limits" は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。
©Valve Corporation. Steam および Steam ロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporation の商標およびまたは登録商標です。
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.