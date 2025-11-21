ドスパラBLACK FRIDAY開始！ 抽選で“最大10万円分ポイント”還元

サードウェーブが運営するパソコン専門店ドスパラが、『ドスパラ BLACK FRIDAY』を全国の店舗と通販サイトで11月21日から開始した。期間中、抽選で1,000名に最大10万円分のドスパラポイントを還元し、対象パソコンが最大10万円引きとなるお得なキャンペーンが展開される。

期間中、税込1,000円以上の購入で抽選で1,000名様に最大10万円分のドスパラポイントが還元される。特に、10名には100,000円分、30名には10,000円分、960名には1,000円分のポイントを還元するという豪華さが特徴。また、ドスパラ会員登録が必要であり、エントリーは12月1日23：59まで受け付けている。

対象パソコンが最大10万円OFFになるセールも見逃せない。特設ページから対象製品を確認でき、最大限のお得感が体験できる。この他、通販限定でPCパーツや周辺機器のBLACK FRIDAYセールも開催され、在庫がなくなり次第終了となる。

さらに『冬のASRockレビューキャンペーン』も同時開催中で、ASRock製品購入後にレビューを投稿することで、抽選で50名に豪華景品がプレゼントされるキャンペーンもスタート。PGリュックやUSBチャージャーなど、多彩なプレゼントが用意されている。