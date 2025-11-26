高校eスポーツ頂上決戦、RED° TOKYO TOWERで開催へ！ 観覧無料の2日間

サードウェーブが特別協賛する「第3回NASEF JAPAN 全日本高校ｅスポーツ選手権」が、12月13日と14日にRED° TOKYO TOWERで開催される。

今回の大会では、RED°TOKYO TOWERで行われるオフライン決勝にて、選手たちの真剣な戦いやライブ感あふれる実況、解説を無料で楽しむことができる。また、会場であるRED°TOKYO TOWERは、デジタルアミューズメントパークとして多彩な体験ができる施設になっており、招待券で館内アトラクションも楽しむことができるという（一部コンテンツを除く）。一般観覧者の申し込みは、特設フォームから可能で、12月9日締切の先着順となっている。

大会のDay1は、「リーグ・オブ・レジェンド」という人気種目が登場し、開場は10:00、試合開始は11:00を予定している。続くDay2は、「VALORANT」が種目となり、実況や解説も充実した内容で行われる。特にDay2の実況は変更があり、河野海樹氏が務めることになった。現地に行けない場合も、公式YouTubeやTwitchで大会のライブ配信を楽しむことができる。

本大会は、全国の高校生がチームで頂点を目指す青春の場となっており、スポーツを通じた成長の場として注目されている。主催の特定非営利活動法人国際教育ｅスポーツ連盟ネットワーク日本本部（NASEF JAPAN）の取り組みを通じて、次世代を担う若者の育成をめざしている。