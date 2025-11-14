プロ写真家が教える“光と構図の極意”が無料で学べるオンライン講座、12月18日開催

サードウェーブが運営するパソコン専門店ドスパラは、12月18日に、写真家の井上浩輝氏を迎え、「より素敵な撮り方と仕上げ方のコツ 風景写真講座」をオンラインで開催する。講座は無料で、参加にはドスパラ会員登録が必要だ。

本セミナーでは、井上浩輝氏が風景写真を魅力的に仕上げるための秘訣を伝授する。講座内容には、光の読み方や構図の工夫、撮影後のRAW現像などが含まれ、これらを通じてより美しい一枚を撮る技術を提供する予定だ。井上氏は、2016年の米国ナショナルジオグラフィック主催フォトコンテストでネイチャー部門1位を獲得した実績を持つ。

セミナーはZoomを用いて行われ、セミナー後には質疑応答も予定されている。時間は20:00から21:00までで、質疑応答は21:30まで延長される。参加定員は先着500名となっており、申し込みはドスパラのウェブサイトから可能だ。この機会にプロから直接学ぶ貴重な体験を試してみてはいかがだろうか。

井上氏は撮影技術に加え、北海道の美しい景色と自然を長年撮り続けてきた写真家としての視点で、心に残る一枚を撮影するための考え方や技術を受講者に伝える予定である。この講座を通じて、写真愛好者や風景写真に興味のある方々のスキル向上に役立つことを目指している。