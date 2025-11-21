GALLERIAが『ぶいすぽっ！フェス2025』を特別協賛　限定クリーナークロスがもらえるキャンペーン開始

サードウェーブは11月21日、『ぶいすぽっ！フェス 2025』への協賛を記念して、特別なキャンペーンを開始した。今回のキャンペーンでは、GALLERIA製品やぶいすぽっ！コラボモデルの購入者に「ぶいすぽっ！フェス オリジナルクリーナークロス」がプレゼントされるという。このキャンペーンは、全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗と通販サイトにて実施される。キャンペーンは11月21日から12月22日10:59（店舗は21日閉店）までの期間限定で展開される。

サードウェーブの「GALLERIA」は、ゲームやクリエイティブ制作において高性能を追求するPCブランドだ。特に今回注目のぶいすぽっ！コラボモデル「GALLERIA VSA7C-R56T」は、Intel Core Ultra 7 265FとNVIDIA GeForce RTX 5060 Tiを搭載し、パフォーマンスとグラフィックス性能に優れた一台。価格は319,980円で、16GBの専用グラフィックスと32GBのメインメモリを備え、1TBのGen4 SSDによる高速ストレージが特徴だ。

また、キャンペーン期間中には、各ドスパラ店舗でぶいすぽっ！メンバーの等身大パネルが展示される。これにより、製品だけでなくフェスそのものの楽しさを店舗でも体感できる。詳細はGALLERIAの公式Xを通じて発表される予定だ。