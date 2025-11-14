招待制「DCP グラセフ2」が2026年2月始動──ロールプレイ特化サーバー、挑戦者募集開始

サードウェーブのパソコン専門店ドスパラは、クリエイター支援プログラム「ドスパラクリエイティブプロダクション（DCP）」の一環として、「DCP グラセフ 2」を2026年2月1日より新たに開始すると発表した。これは、クライムアクションゲーム『グランド・セフト・オートⅤ』の『GTAオンライン』を用いたストリーマー向けの招待制サーバーで、ロールプレイを通じて様々なゲーム体験を楽しむことができるサービスである。参加者募集が始まり、応募締切は2026年1月13日までとなっている。

「DCP グラセフ 2」は、前作から大幅にアップデートされ、より魅力的なゲームプレイを提供する。プレイヤーは街の住民としてロールプレイを行い、日常生活の構築や交友関係の発展を楽しめる。広範なコンテンツを持つことが特徴であり、継続的に配信を行う配信者向けに設計されているという。応募条件には、生年月日や法律の遵守、配信プラットフォームでの活動実績などが含まれ、選ばれた者のみが参加可能だ。

この参加型コンテンツは、参加者の創造力と配信スキルを高め、コミュニティ内での交流を促進することを目的としている。参加者は、DCPによって提供されるライブセミナーやアーカイブ動画を通じて、新たな知識と技術を習得することができる。このような取り組みは、ドスパラのクリエイティブ支援という理念にもとづいている。

応募は専用フォームから可能で、応募資格を満たす者は詳細ページでの確認が推奨されている。