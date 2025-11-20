ぷりっと濃厚「天然車海老」の天丼が登場！定食はご飯おかわり無料

天丼・天ぷら本舗 さん天は11月20日から「天然車海老フェア」を実施します。

天然の「車海老」の天丼が1190円で！

関西を中心に展開する天ぷらチェーン「天丼・天ぷら本舗 さん天」は、揚げたての天丼を“低価格”で提供することをコンセプトとしたお店。今回「天然車海老」を使用した天丼と天ぷら定食を販売します。

▲天然車海老の天丼 1190円

天然ならではの濃厚な旨みと甘みが特徴の車海老を、ぜいたくに2尾使用。人参と玉ねぎのかき揚げ、レンコン、カボチャ、オクラ、のりを盛り合わせています。

揚げたての車海老の食べごたえをしっかり感じられるという一杯です。

▲天然車海老の天ぷら定食 1490円

サクサクの天ぷらを大根おろし入りの天つゆや卓上の塩で味わう定食も用意。



車海老2尾のほか、人参と玉ねぎのかき揚げ、レンコン、カボチャ、オクラ、のりが揃います。ご飯はおかわり無料で、ほうれん草のお浸しと貝汁が付いています。



いずれのメニューもテイクアウトに対応します。販売期間は2026年1月14日までで、さん天の全34店舗が対象です。

定食はご飯おかわり無料！

高級なイメージがある車海老を天丼でも定食でもお値頃で楽しめる機会です。特に定食のご飯おかわり無料はうれしいですね！

さん天では、フェア商品を含む天丼や定食、弁当、盛合せ、大麺を店内や持ち帰りで購入した人には、次回利用できる100円値引き券を配布しています。1商品につき1枚渡し、1商品につき1枚使用できます。なお、アプリの30円引きクーポンとの併用はできません。

クーポンも利用してお得に楽しんじゃいましょう。

※価格は税込み表記です。