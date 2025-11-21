このページの本文へ

11月24日より発売

「日清ゲーミングカレーメシ」再び！ 「ZONe」「プレステ」とコラボして最強に

2025年11月21日 16時20分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　日清食品は11月24日、全国で「日清ゲーミングカレーメシ エナジージンジャーキーマカレー」を発売します。

　

ゲーム特化型　日清カレーメシ

　「日清カレーメシ」シリーズは、カップにお湯を注ぎ、5分たったらかき混ぜるだけで、ドロッとしたカレーが仕上がる即席カップご飯です。

　カレーメシは、汁がないためゲームの合間にも食べやすい点がゲーマーの間で好評といい、2023年にはゲーマー向けの「日清ゲーミングカレーメシ エナジージンジャーキーマカレー」が発売されて話題となりました。

▲日清ゲーミングカレーメシ エナジージンジャーキーマカレー　376円

　今回、ゲーマー向けエナジードリンク「ZONe ENERGY」と家庭用ゲーム機「PlayStation」とのコラボレーションし、パッケージも一新して再登場します。

　オニオンやトマトなどの野菜とポークのうまみを合わせ、ジンジャーをしっかりきかせたスパイシーなルゥに、カフェイン、アルギニン、ナイアシンを配合しています。具材には大豆ミートとニンジンを使用。ふっくらとした食感のごはんと、香り高くスパイシーな味わいを楽しめるそうです。

　パッケージは「HYPER ZONe ENERGY」の配色を取り入れ、プレイステーション シェイプス（△〇×□マーク）のデザインをあしらっています。

■プレゼントキャンペーンも

　発売に合わせ、対象の「日清カレーメシ」と「ZONe ENERGY」を購入した人の中から抽選で、ゲーミングモニター「INZONE M3」とワイヤレスゲーミングヘッドセット「INZONE H5」を各10名にプレゼントするキャンペーンを実施します。

　さらに店頭では、「ZONe店頭キャッシュバックPOP」の二次元コードを読み取って応募すると、「PlayStation 5」本体や「日清カレーメシ」、「ZONe ENERGY」をまとめた「PlayStation 5 超満喫セット」がその場で4名に当たります。詳細は「ZONe ENERGY」のキャンペーンページで案内しています。

ゲーマー向けにスパイスを強化！

　ジンジャーの香りとスパイス感が際立つ味わいは、手軽ながらもしっかりとした満足感がある仕上がりにこだわったそう。カフェインやアルギニンを配合している点も特徴で、長時間のゲーム中にエネルギー補給をしたいときに役立つかもしれませんね。

※価格は税込み表記です。

