11月24日スタート

松屋、最大290円引き！“焼肉ダブル”定食が安くなる「ブラックフライデー」開催

2025年11月24日 10時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　牛めしの松屋は11月24日より、ブラックフライデーと「いい肉の日」（11月29日）に合わせた「いい肉ブラックフライデーキャンペーン」を実施します。

“焼肉ダブル定食”6種が値引き！

　毎月29日に実施している「松屋肉の日企画」を大幅に拡大した、7日間限定のキャンペーン。定番で販売している焼肉定食6種の「ダブル」がお得になります。

牛焼肉定食、カルビ焼肉定食、厚切り豚カルビ焼肉定食、プルコギ定食、牛焼肉ピリ辛炒め定食、スタミナ厚切り豚カルビ定食の「ダブル」が対象

【第1弾　11月24日～27日】松弁ネット限定「先行いい肉」

　第1弾は11月24日～27日の4日間、松屋公式アプリから利用できる「松弁ネット」限定で、定番焼肉ダブル定食6種を一律200円引きで販売します。

【第2弾　11月28日～30日】「いい肉の日」松屋定番焼肉ダブル定食290円引き

　第2弾は11月28日～30日の3日間、松弁ネット・モバイルオーダーだけでなく、店舗の券売機・タブレットからも注文可能となり、定番焼肉ダブル定食6種を一律290円引きで提供します。

平日も週末も割引対象に！

　通常の松屋肉の日企画では、松弁ネット・モバイルオーダー限定だった対象を、第2弾では店内・テイクアウト・アプリすべてへ拡大。

　また、割引額も“史上最大級”という290円引きとなり、平日・週末、店内・テイクアウト問わず、自分の生活にあわせて「肉の日」を楽しめる内容です。おトクな7日間をお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。

