天丼てんや「年越し天ぷら」予約開始！ 天然大海老や蟹を詰め込んだ豪華3商品

天丼てんやは11月24日～12月29日の期間、数量限定の年末恒例商品「年越し天ぷら」の予約受付を店頭で開始します。

販売は12月31日11時～20時に、持ち帰り限定で提供されます。予約は店舗での前払い注文に限られ、ネットやデリバリーでの受付はありません。

天丼てんやの年越し天ぷらは30年以上にわたり大晦日の定番商品として親しまれており、今年も一年の締めくくりにふさわしい華やかな内容になっています。数量限定のため、予約は早めに済ませるのがおすすめです。

▲年越し天ぷら 極（4人前目安） 4600円

4人前目安の「極」は、天然大海老、海老、ずわい蟹、一本穴子、レンコ鯛、小牡蠣、なす、れんこんを各2個ずつ詰め合わせたプレミアムパックで、深大寺生そば2人前×2パックとそばつゆ4パックが付属します。

▲年越し天ぷら 寿（2人前目安） 2900円

「寿」は2人前目安で、海老4本、レンコ鯛、小牡蠣、いか、れんこん、厚焼き玉子、海苔天を各2個ずつ、深大寺生そば2人前×1パックとそばつゆ2パック付きのバラエティパックです。

▲年越し天ぷら 天然大海老2本 1200円

食べ応えのある「天然大海老2本」も用意され、天つゆ付きで海老のプリッとした食感を堪能できます。

家族で楽しむ大晦日の味

豪華食材を揃えた「極」や多彩な天ぷらが楽しめる「寿」は、家族で分け合いながら食べるのにぴったりです。

プリッとした天然大海老の食べ応えも年越しにふさわしく、1年の締めくくりを彩る食卓として満足感が高そうです。購入を考えている人は、予約をお忘れなく。

※価格は税込み表記です。