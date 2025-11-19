ドワンゴは11月18日、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で、イギリス・ロンドンで開催されるゲームアワード「Golden Joystick Awards 2025」の模様を日本語通訳字幕付きで生放送すると発表。配信日時は、2025年11月20日25時より。

「Golden Joystick Awards 2025」は、1983年の設立から現在まで、世界で最も長く続いている歴史的ゲームアワード。受賞作品は、ゲームジャーナリストで構成される審査団員がその年にリリースされたゲームタイトルの中からノミネート作品を選出した後、全世界からの一般投票によって決定される。

本年は、最優秀賞にあたる「Ultimate Game of the Year」を筆頭に、新部門「Best Remake / Remaster」など、バリエーション豊かな全21部門が設けられ、過去最高となる2100万を超える票が投じられている。

司会には、『バイオハザード ヴィレッジ』で強烈な存在感を放つキャラクター「ドミトレスク婦人」を演じた俳優のマギー・ロバートソンさんが起用され、プレゼンターにもさまざまなタイトルからのスペシャルゲストが予定されている。ぜひともチェックしてみよう。

【放送概要】

番組名：Golden Joystick Awards 2025【通訳字幕付き】

日時：2025年11月20日25時～

視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349063999