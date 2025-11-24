お肉ドンッと29％増量！ 「ワイルドステーキ」or「ペッパーライス」が3日間限定で肉盛りに

ペッパーランチは11月28日から30日までの3日間限定で、対象商品のお肉増量企画を開催する。

今月は3日間に拡大！ペッパーランチの肉の日

鉄皿で提供する“ペッパーライス”やステーキが看板メニューの「ペッパーランチ」では、毎月恒例で29日に“肉の日”企画を開催している。11月29日は“いい肉の日”として開催日3日間に拡大。



今月は「ビーフペッパーライス」または「ワイルドジューシーステーキ」のいずれかが29％増量となる（対象商品は店舗により異なる）。



<11月28日～30日 肉の日増量対象メニュー>

▲【29％増量後】ビーフペッパーライス（ライスM・お肉特盛り）

▲【29％増量後】ワイルドジューシーステーキ300g

また増量対象商品である「ビーフペッパーライス」または「ワイルドジューシーステーキ」を注文した方に各店各日先着100名限定で、11月26日から販売をスタートする「フィレステーキ」が、各サイズ29％増量できるクーポン券の配布も行う。



このクーポンは12月1日～12月28日までの間利用できる。



<11月26日から販売する「フィレステーキ」>

週末はお肉食べよう〜！

ちょうど金土日にあたる今回のキャンペーン期間。1ヶ月頑張ったご褒美に、ちょっと豪華なお肉はいかがだろうか。

（※文中の価格はすべて税込）