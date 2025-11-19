親子丼の上位互換「絶品親子重」！ なか卯の年末ご褒美メニューが今年も登場

なか卯は、11月26日11時より「絶品親子重」各種を販売する。

希少部位を使用した贅沢な一杯「絶品親子重」

丼メニューや京風うどんの「なか卯」では、12月に向けて昨年も登場した贅沢な「絶品親子重」を展開する。

▲「絶品親子重」並盛：690円、ごはん大盛：780円

絶品親子重は、1羽からわずかしか取れない希少部位“鶏トロ（肩小肉）”と柔らかな鶏団子を、なか卯のこだわり卵でとじ、さらに“鶏節”をトッピングした一品。

ぷりっとした食感としっとりとした口当たりが特長の“鶏トロ”と、軟骨のコリコリとした食感がアクセントになる柔らかい鶏団子の味わいのコントラストが楽しめり。また、あふわとろの卵が絡んだ鶏トロや鶏団子を一口食べれば、口いっぱいに卵のコクと鶏の旨みが広がる。

“鶏節”は、かつお節の製造技術を応用し、藻塩で味付けした鹿児島県産鶏肉から作ったもの。ふわっと軽やかな食感。鶏トロや鶏団子と一緒に頬張るとまろやかさが加わり、鶏の奥深い味わいを一層楽しめるとしている。

▲「温たま絶品親子重」並盛：800円、ごはん大盛：890円

同時に、濃厚な“こだわり卵”のコクがプラスされる「温たま絶品親子重」も販売。まろやかな温たまはジューシーな鶏トロや鶏団子と相性抜群なんだとか。

自分へのご褒美に！

鶏の旨みを心ゆくまで堪能でき、ごはんが進むこと間違いなしという「絶品親子重」

。年末年始のちょっとした贅沢や日頃のご褒美にぴったり！ 温たまをプラスしてまろやかに楽しむのもおいしそう〜！

（※文中の価格はすべて税込）