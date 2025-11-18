MSI、X870E GAMING PLUS WIFIがパソコン工房限定で発売　高性能電源とWi-Fi 7対応が特徴

MSIがX870Eチップセット搭載マザーボードをパソコン工房限定で発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、11月21日よりパソコン工房限定で、X870Eチップセットを搭載したマザーボード「X870E GAMING PLUS WIFI」を発売する。価格は41,980円。

高性能CPUを支える電源設計と最新の高速通信機能を搭載

「X870E GAMING PLUS WIFI」は、高い処理性能を求めるクリエイターやゲーマーを想定して設計されたモデルだ。14+2+1フェーズ 60A SPS対応の電源回路と大型ヒートシンクを備え、ハイエンドCPUのパフォーマンスを安定して発揮できる構成になっている。

さらに、5G LANやWi-Fi 7、USB4 Type-Cポートを搭載し、高速かつ安定した通信環境を提供する。

EZ DIY設計で初めての自作ユーザーにも扱いやすい構造

MSI独自の「EZ DIY」設計により、PC自作に慣れていないユーザーでもスムーズに組み立てられる点も特徴だ。工具不要でM.2デバイスを着脱できるEZ M.2 Clip IIやEZ M.2 Shield Frozr IIを備え、ストレージの取り付け・交換作業を効率化している。