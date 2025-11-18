『DQビルダーズ』が初の63％オフ！
スマホ版『サガフロ２ リマスター』が初の30％オフ！スクエニがスマホゲームのブラックフライデーセールを開催
スクウェア・エニックスは11月18日より、「ファイナルファンタジー」シリーズや「サガ」シリーズをはじめとするスマートフォン向けゲームをお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス スマートフォンゲーム ブラックフライデーセール」を実施中。セール期間は、2025年12月1日まで。
本セールでは、初の30％オフセールとなる『サガ フロンティア２ リマスター』や、『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』の63％オフなど、同社の人気タイトルが多数ラインアップしている。
【セール概要】
セール名：「スクウェア・エニックス スマートフォンゲーム ブラックフライデーセール」
セール期間：～2025年12月1日まで
対象ストア：
・App Store：http://sqex.to/ZXX
・Google Play：http://sqex.to/2MY
・Amazonアプリストア：http://sqex.to/D2b
・SQUARE ENIX MARKET：http://sqex.to/Eyv
※一部セール期間が異なるタイトルがございます。
※ご購入の際は、各ストアにてあらためて価格をご確認ください。
※App Store、Google Play以外のセール取り扱いは作品により異なります。詳細は各ストアをご確認ください。
※ストアの価格更新に時間がかかることがございます。ご留意ください。
■セールタイトルピックアップ
●サガ フロンティア２ リマスター
通常価格：5200円 ⇒ セール価格：3600円（30％オフ）
ストアURL
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6474947549
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.android_googleplay.SaGaFrontier2Remasteredjp
© SQUARE ENIX
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
■ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ
通常価格：4400円 ⇒ セール価格：1600円（63％オフ）
ストアURL：
App Store：https://sqex.to/dqb_A
Google Play：https://sqex.to/dqb_G
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
■そのほかセールタイトル一覧
●『ロマンシング サガ2』
対象ストア：App Store／Google Play
通常価格：2400円 ⇒ セール価格：700円
※現在Android OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。
●『サガ スカーレット グレイス 緋色の野望』
対象ストア：App Store／Google Play
通常価格：5000円 ⇒ セール価格：1500円
※現在Android OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。
●『サガ フロンティア リマスター』
対象ストア：App Store／Google Play
通常価格：4800円 ⇒ セール価格：2400円
※現在Android OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。
●『サ・ガ コレクション』
対象ストア：App Store／Google Play
通常価格：2600円 ⇒ セール価格：1300円
※現在Android OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。
●『ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター』
対象ストア：App Store／Google Play
通常価格：5400円 ⇒ セール価格：2700円
※現在Android OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。
●『サガ エメラルド ビヨンド』
対象ストア：App Store／Google Play
通常価格：7480円 ⇒ セール価格：3700円
●『聖剣伝説 -ファイナルファンタジー外伝-』
対象ストア：App Store／Google Play／Amazonアプリストア
通常価格：1500円 ⇒ セール価格：750円
●『聖剣伝説２』
対象ストア：App Store／Google Play
通常価格：1200円 ⇒ セール価格：600円
●『聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ』
対象ストア：App Store／Google Play
通常価格：3500円 ⇒ セール価格：1700円
●『聖剣伝説 レジェンド オブ マナ』
対象ストア：App Store／Google Play
通常価格：3600円 ⇒ セール価格：1800円
●『ファイナルファンタジーVII』
対象ストア：App Store／Google Play
通常価格：1900円 ⇒ セール価格:1000円
●『ファイナルファンタジーVIII リマスタード』
対象ストア：App Store／Google Play
通常価格：2600円 ⇒ セール価格：1200円
●『ファイナルファンタジーIX』
対象ストア：App Store／Google Play
通常価格：2600円 ⇒ セール価格：1200円
※現在Android OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。
●『ファイナルファンタジーIII(3D REMAKE)』
対象ストア：
App Store／App Store（iPad）／Google Play／Amazonアプリストア／SQUARE ENIX MARKET
通常価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：2400円（2400ポイント） ⇒
セール価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：1200円（1200ポイント）
●『ファイナルファンタジーIV(3D REMAKE)』
対象ストア：App Store／Google Play／Amazonアプリストア／SQUARE ENIX MARKET
通常価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：2400円（2400ポイント） ⇒
セール価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：1200円（1200ポイント）
●『ファイナルファンタジーIV: ジ・アフターイヤーズ-月の帰還-』
対象ストア：App Store／Google Play／Google Play／SQUARE ENIX MARKET
通常価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：2400円（2400ポイント） ⇒
セール価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：1200円（1200ポイント）
●『ファイナルファンタジーレジェンズ 光と闇の戦士』
対象ストア：App Store／Google Play／SQUARE ENIX MARKET
通常価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：2000円（2000ポイント） ⇒
セール価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：1000円（1000ポイント）
●『ファイナルファンタジーレジェンズII 時空ノ水晶』
対象ストア：App Store／Google Play
通常価格：2400円 ⇒ セール価格：1200円
●『クロノ・トリガー（アップグレード版）』
対象ストア：App Store／Google Play／Amazonアプリストア／SQUARE ENIX MARKET
通常価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：1600円（1600ポイント） ⇒
セール価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：800円（800ポイント）
●『ヴァルキリープロファイル』
対象ストア：App Store／Google Play
通常価格：2600円 ⇒ セール価格：1300円
●『半熟英雄 ああ、世界よ半熟なれ…!!』
対象ストア：App Store／Google Play
通常価格：3000円 ⇒ セール価格：1500円
●『ケイオスリングスIII』
対象ストア：App Store／Google Play／SQUARE ENIX MARKET
通常価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：3800円（3800ポイント） ⇒
セール価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：1900円（1900ポイント）
※現在Android OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。
●『バリアスデイライフ』
対象ストア：App Store／Google Play
通常価格：3400円 ⇒ セール価格：1300円
※現在Android OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。
●『春ゆきてレトロチカ』
対象ストア：App Store／Google Play
通常価格：3000円 ⇒ セール価格：1500円
※現在Android OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。
※タイトルによっては、機種別にセール価格が変わっているものがございますのでご確認の上ご購入をお願いいたします。 ※ストアの価格更新に時間がかかることがございます。ご留意ください。 ※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、トゥームレイダー／スペースインベーダー／SPACE INVADERS、その他の社名、商品名は、日本およびその他の国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。