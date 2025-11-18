スクウェア・エニックスは11月18日より、「ファイナルファンタジー」シリーズや「サガ」シリーズをはじめとするスマートフォン向けゲームをお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス スマートフォンゲーム ブラックフライデーセール」を実施中。セール期間は、2025年12月1日まで。

本セールでは、初の30％オフセールとなる『サガ フロンティア２ リマスター』や、『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』の63％オフなど、同社の人気タイトルが多数ラインアップしている。

【セール概要】

セール名：「スクウェア・エニックス スマートフォンゲーム ブラックフライデーセール」

セール期間：～2025年12月1日まで

対象ストア：

・App Store：http://sqex.to/ZXX

・Google Play：http://sqex.to/2MY

・Amazonアプリストア：http://sqex.to/D2b

・SQUARE ENIX MARKET：http://sqex.to/Eyv

※一部セール期間が異なるタイトルがございます。

※ご購入の際は、各ストアにてあらためて価格をご確認ください。

※App Store、Google Play以外のセール取り扱いは作品により異なります。詳細は各ストアをご確認ください。

※ストアの価格更新に時間がかかることがございます。ご留意ください。

■セールタイトルピックアップ

●サガ フロンティア２ リマスター

通常価格：5200円 ⇒ セール価格：3600円（30％オフ）

ストアURL

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6474947549

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.android_googleplay.SaGaFrontier2Remasteredjp

© SQUARE ENIX

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

■ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ

通常価格：4400円 ⇒ セール価格：1600円（63％オフ）

ストアURL：

App Store：https://sqex.to/dqb_A

Google Play：https://sqex.to/dqb_G

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

■そのほかセールタイトル一覧

●『ロマンシング サガ2』

対象ストア：App Store／Google Play

通常価格：2400円 ⇒ セール価格：700円

※現在Android OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。

●『サガ スカーレット グレイス 緋色の野望』

対象ストア：App Store／Google Play

通常価格：5000円 ⇒ セール価格：1500円

※現在Android OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。

●『サガ フロンティア リマスター』

対象ストア：App Store／Google Play

通常価格：4800円 ⇒ セール価格：2400円

※現在Android OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。

●『サ・ガ コレクション』

対象ストア：App Store／Google Play

通常価格：2600円 ⇒ セール価格：1300円

※現在Android OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。

●『ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター』

対象ストア：App Store／Google Play

通常価格：5400円 ⇒ セール価格：2700円

※現在Android OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。

●『サガ エメラルド ビヨンド』

対象ストア：App Store／Google Play

通常価格：7480円 ⇒ セール価格：3700円

●『聖剣伝説 -ファイナルファンタジー外伝-』

対象ストア：App Store／Google Play／Amazonアプリストア

通常価格：1500円 ⇒ セール価格：750円

●『聖剣伝説２』

対象ストア：App Store／Google Play

通常価格：1200円 ⇒ セール価格：600円

●『聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ』

対象ストア：App Store／Google Play

通常価格：3500円 ⇒ セール価格：1700円

●『聖剣伝説 レジェンド オブ マナ』

対象ストア：App Store／Google Play

通常価格：3600円 ⇒ セール価格：1800円

●『ファイナルファンタジーVII』

対象ストア：App Store／Google Play

通常価格：1900円 ⇒ セール価格:1000円

●『ファイナルファンタジーVIII リマスタード』

対象ストア：App Store／Google Play

通常価格：2600円 ⇒ セール価格：1200円

●『ファイナルファンタジーIX』

対象ストア：App Store／Google Play

通常価格：2600円 ⇒ セール価格：1200円

※現在Android OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。

●『ファイナルファンタジーIII(3D REMAKE)』

対象ストア：

App Store／App Store（iPad）／Google Play／Amazonアプリストア／SQUARE ENIX MARKET

通常価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：2400円（2400ポイント） ⇒

セール価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：1200円（1200ポイント）

●『ファイナルファンタジーIV(3D REMAKE)』

対象ストア：App Store／Google Play／Amazonアプリストア／SQUARE ENIX MARKET

通常価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：2400円（2400ポイント） ⇒

セール価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：1200円（1200ポイント）

●『ファイナルファンタジーIV: ジ・アフターイヤーズ-月の帰還-』

対象ストア：App Store／Google Play／Google Play／SQUARE ENIX MARKET

通常価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：2400円（2400ポイント） ⇒

セール価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：1200円（1200ポイント）

●『ファイナルファンタジーレジェンズ 光と闇の戦士』

対象ストア：App Store／Google Play／SQUARE ENIX MARKET

通常価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：2000円（2000ポイント） ⇒

セール価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：1000円（1000ポイント）

●『ファイナルファンタジーレジェンズII 時空ノ水晶』

対象ストア：App Store／Google Play

通常価格：2400円 ⇒ セール価格：1200円

●『クロノ・トリガー（アップグレード版）』

対象ストア：App Store／Google Play／Amazonアプリストア／SQUARE ENIX MARKET

通常価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：1600円（1600ポイント） ⇒

セール価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：800円（800ポイント）

●『ヴァルキリープロファイル』

対象ストア：App Store／Google Play

通常価格：2600円 ⇒ セール価格：1300円

●『半熟英雄 ああ、世界よ半熟なれ…!!』

対象ストア：App Store／Google Play

通常価格：3000円 ⇒ セール価格：1500円

●『ケイオスリングスIII』

対象ストア：App Store／Google Play／SQUARE ENIX MARKET

通常価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：3800円（3800ポイント） ⇒

セール価格（SQUARE ENIX MARKETポイント）：1900円（1900ポイント）

※現在Android OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。

●『バリアスデイライフ』

対象ストア：App Store／Google Play

通常価格：3400円 ⇒ セール価格：1300円

※現在Android OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。

●『春ゆきてレトロチカ』

対象ストア：App Store／Google Play

通常価格：3000円 ⇒ セール価格：1500円

※現在Android OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。