「かっぱの挑戦　感謝祭」

ガチ？「おにぎり」「うどん」各90円、平日限定の感謝価格

2025年11月18日 11時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

この値段はすごい……！

　かっぱ寿司は「かっぱの挑戦　感謝祭」として、平日限定で「かけうどん」と「香ばし炙りおにぎり」を各90円で販売中。11月17日から26日まで。

何皿でも！何杯でも！うどんとおにぎりが各90円

　「香ばし炙りおにぎり」と「かけうどん」を“緊急値下げ”。平日限定、期間限定でそれぞれを各90円で提供。

　「香ばし炙りおにぎり」は、コリコリ食感が楽しい刻みたくあんを忍ばせ、食べ進めるたびに心地よいアクセントが広がるという一品。

　かっぱ寿司オリジナルの特製タレを表面に塗り、直火で香ばしく炙ることで、外はカリッと、中はふっくら。香りと食感のハーモニーがたまらない味わいに仕上げている。

　一方の「かけうどん」は、シンプルながらも出汁の旨みが際立つ一杯という。寒さを感じ始めるこの季節にぴったりの商品としている。

　なお、食数に制限はなく、何皿食べても何杯食べても各90円で楽しめる。

まさにかっぱの"挑戦"

　両方食べたって税込180円で済んでしまう、今のご時世にむしろ疑いたくなる価格設定。ランチとしてもディナーとしても。もちろん他の好きなメニューと合わせたってOK！

　それぞれ90円で食べられるのは期間中の平日のみなのでご注意を。

　（※文中の価格はすべて税込）

