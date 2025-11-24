「キムチ鍋風ラーメン」がいいね！ 麺大盛り×ガッツリ野菜で“ひとり鍋”気分

エースコックは12月15日より「スーパーカップ1.5倍 キムチ鍋風ラーメン／地鶏だし塩鍋風ラーメン」（各276円）を発売する。

まるで鍋！「スーパーカップ1.5倍」に2つの味わい

鍋気分で楽しめる、食べごたえ抜群の「スーパーカップ」が新登場。

「スーパーカップ1.5倍 キムチ鍋風ラーメン／地鶏だし塩鍋風ラーメン」は、「スーパーカップ」ならではの大盛りのめんに加え、野菜もたっぷり摂れる一人鍋風の即席めん。

魚醤や唐辛子を利かせた濃厚キムチ鍋風スープで最後まで食べ飽きない「キムチ鍋風ラーメン」と、野菜の旨みに地鶏だしを合わせた塩鍋風スープが食欲をそそる「地鶏だし塩鍋風ラーメン」の2品がラインナップする。

▲「スーパーカップ1.5倍 キムチ鍋風ラーメン」

「キムチ鍋風ラーメン」は、チキンをベースに魚醤や唐辛子を利かせたキムチ鍋風ラーメンスープ。ごま油やガーリック、ジンジャーを加えることで最後まで飽きの来ない味わいに仕上げている。

かやくにはシャキシャキとした食感のキャベツ、白菜キムチ、色調の良い人参、ねぎ、韓国産の唐辛子を使用。

▲「スーパーカップ1.5倍 地鶏だし塩鍋風ラーメン」

「地鶏だし塩鍋風ラーメン」は、カツオや昆布、野菜の旨みを利かせ、地鶏だしを使用した塩鍋風スープ。ほのかに香るごま油が食欲をそそり最後まで飽きの来ない味わいに仕上げている。

かやくにはシャキシャキとした食感のキャベツ、食感の良い大豆そぼろ、風味の良い玉ねぎ、色調の良い人参、ねぎを使用。

どっちにしようかな〜？

準備をしたり片付けが大変な鍋が、スーパーカップで実現しちゃう夢のような一杯。野菜がたくさん摂れるのも嬉しいところ。どちらの味わいにするか迷ってしまう〜！

（※文中の価格はすべて税込）