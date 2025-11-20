宇奈とと「うなぎ3兄弟」250円で販売！“うまき”などをお手軽に

名代宇奈ととは、11月21日15時～11月27日の1週間限定で、「うなぎ3兄弟」（250円）を発売します。15時以降に提供する“とと飲み”向けの一皿です。

「うざく」「うまき」「鰻の肝煮」が250円で！

うな丼チェーン「名代宇奈とと」の25周年記念企画の一環で登場する特別価格のメニューです。

▲うなぎ3兄弟 250円

「うざく」「うまき」「鰻の肝煮」をひと皿にまとめたおつまみ。



さっぱりした甘酢きゅうりと合わせた「うざく」、ふんわり玉子にうなぎの香りが広がる「うまき」、濃厚な旨みとほろりとした食感が特徴の「鰻の肝煮」。それぞれの味わいを少しずつ楽しめます。

対象店舗：

東京 新橋店、神田店、八丁堀店、新宿センタービル店、上野店、浅草店、錦糸町店、イオン品川シーサイド店、中野店、北千住店、調布店、立川店

神奈川 川崎店

大阪 梅田店、南森町店、本町店、京橋店、九条店

15時からのごほうびメニュー！

今回の「うなぎ3兄弟」は、仕事帰りにちょっと寄りたい人にも、軽くつまんでから帰りたい人にもぴったりの一皿。3種類をまとめて味わえるので、気分で選ばずに楽しめる手軽さも魅力です。

※価格は税込み表記です。