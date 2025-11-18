周辺機器の大量接続に対応する13ポートUSBハブ「400-HUBA50GM」登場

13ポート搭載USBハブ「400-HUBA50GM」が発売

サンワサプライは11月18日、13ポートUSBハブ「400-HUBA50GM」を発売した。価格は8,710円（税抜）で、直販サイト「サンワダイレクト」で購入可能だ。

多数の周辺機器を効率的にまとめられる設計

最大13ポートを備える本製品は、マウスやキーボード、スマートフォン、外付けHDDなど、多数のUSB機器を同時に接続したい環境に適している。各ポートに個別スイッチが搭載されており、不要なデバイスはワンタッチで電源オフにできるため、省電力化とデスク周りの整頓が進めやすい。オフィスはもちろん、在宅ワークにも向いている。

高速転送と安定給電を両立したUSB 3.2 Gen1対応モデル

USB 3.2 Gen1（5Gbps）に対応し、大容量データの転送もスムーズに行える。クリエイターやビジネスユーザーのような速度重視の用途でも快適に扱える点が特長だ。また、セルフパワー方式により安定した給電が可能で、パソコンの電源を切ってもスマートフォンを充電できる。

ロングケーブル設計により設置場所の自由度が高く、デバイスの一括管理にも向いている。LEDランプで通電状態を一目で確認できるため、視認性と操作性にも優れたUSBハブとなっている。