肉が2倍のダブルも！ ほっともっと冬の贅沢「アンガスビーフステーキ重」

持ち帰り弁当のほっともっとは、「アンガスビーフステーキ重」各種を12月3日より発売する。

新登場のソースも選べる！「アンガスビーフステーキ重」

師走に向けて、ボリュームたっぷりなステーキが主役の弁当が登場。選べる2種のソースがポイント。

▲「アンガスビーフステーキ重」（990円）

やわらかでジューシーなお肉を堪能できる贅沢な一品で、こだわりの一枚肉をごはんにのせたボリューム満点なおいしさ。

ソースは定番の「和風ステーキソース」と、新登場の「スパイシーバーベキューソース」の2種から選ぶことができる。



「和風ステーキソース」は、醤油をベースに赤ワインやおろしたまねぎ、生姜を加えたあっさりとした味わいで、一方の「スパイシーバーベキューソース」は、ウスターソースのコクにスパイスの刺激、野菜の旨味を重ね、ほのかなスモーク感を効かせたピリ辛テイストに仕立てている。

▲「Wアンガスビーフステーキ重」（1690円）

▲「スペシャル洋風バラエティ弁当」（1390円）

さらに、ボリューム感たっぷりの肉が2倍の「Wアンガスビーフステーキ重」や、バラエティ豊かなおかずを楽しめる「スペシャル洋風バラエティ弁当」も同時に登場する。

ほっともっとで気軽にちょい贅沢

年末にぴったりな贅沢感がある「ビーフステーキ重」。定番の「和風ステーキソース」もいいけど、新登場の「スパイシーバーベキューソース」の味わいも気になるから迷ってしまう……！



お肉をたくさんのステーキ重だけではなく、バラエティ豊かなおかずと味わえる「スペシャル洋風バラエティ弁当」も揃い、楽しみ方はいろいろ。この冬の贅沢、ほっともっとで気軽に買えちゃう！

（※文中の価格はすべて税込）