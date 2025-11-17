GIGABYTE、34インチ曲面やQD-OLED搭載モデルなど最新ゲーミングモニターを発表

GIGABYTE最新ゲーミングモニターが11月21日より順次発売

ニューエックスは、GIGABYTE社の最新ゲーミング向け液晶モニターシリーズを11月21日より順次発売すると発表した。今回登場するラインアップは、高リフレッシュレート対応モデルや量子ドット技術を採用したモデルなど、現在の市場ニーズに即した先進的な仕様がそろう。

34インチ曲面モデル「GIGABYTE G34WQC2」

「GIGABYTE G34WQC2」は34インチの曲面ディスプレイを搭載したモデルで、価格は56,800円。UWQHD（3440×1440、アスペクト比21:9）の高解像度により、広い視野と高い没入感を両立している。

1500Rの湾曲VAパネルは目の自然な曲率に近い設計となっており、複数ウィンドウを並べる作業環境でも扱いやすい表示領域を確保する。

QD-OLED採用の4Kモデル「GIGABYTE MO32U2」

「GIGABYTE MO32U2」は31.5インチのQD-OLEDパネルを採用し、UHD（4K／3840×2160）の解像度に対応するモデルだ。価格は179,800円。

VESA DisplayHDR True Black 400に対応しており、自然でリアルな黒の再現性が特徴。また、AIアルゴリズムを用いた焼き付き対策が施され、OLEDパネル特有のリスクにも配慮されている。

量子ドット対応の高速IPSモデル「GIGABYTE M27Q2 QD ICE」

「GIGABYTE M27Q2 QD ICE」は46,800円で提供される27インチのSuper Speed IPSモデル。WQHD（2560×1440）の解像度に加え、最大210Hzの高リフレッシュレートに対応し、ゲームや映像コンテンツを鮮明に描写するとしている。

量子ドット技術により広色域を実現しており、映像作品を映画に近い色彩で楽しめる点も特徴だ。