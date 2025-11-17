Ryzen 9000対応のMSI新作マザーボード「PRO A620AM-B EVO」

MSI「PRO A620AM-B EVO」が登場 ― Ryzen 9000シリーズ対応のA620Aマザーボード

エムエスアイコンピュータージャパンは、AMD Ryzen 9000シリーズプロセッサーに対応するA620Aチップセット搭載マザーボード「PRO A620AM-B EVO」を、11月21日に発売する。価格は13,980円。

自作PCに便利な機能を搭載したMicro-ATX設計

「PRO A620AM-B EVO」は、高品質部材を採用したMicro-ATXのシンプルなレイアウトが特徴だ。M.2 SSDをねじ無しで着脱できるEZ M.2 Clip IIを搭載し、ストレージ交換の手間を軽減している。また、64MBの大容量BIOS ROMにより、今後登場予定のAM5対応CPUにも柔軟に備えられる点が大きい。

2.5G LAN搭載と自動ドライバーインストールでセットアップが容易

ネットワーク面では、高速な2.5G LANを備えることで、ゲームや大容量データのやり取りなどオンライン環境を快適に利用できる。さらに、Driver Utility Installer機能を搭載し、インターネット接続だけで必要なドライバーを自動インストールできるため、初期セットアップがスムーズに進む。