360mm水冷「Antec Skeleton 360 ARGB」発売　スケルトンデザインとARGB搭載の新モデル

「Antec Skeleton 360 ARGB」発売。独自スケルトンヘッド採用の水冷一体型CPUクーラー

リンクスインターナショナルは、ARGB LEDを搭載した水冷一体型CPUクーラー「Antec Skeleton 360 ARGB」を11月15日に発売する。スケルトンフレームを採用したポンプヘッドが印象的で、全国の家電量販店やPCパーツ専門店で取り扱われる。価格はオープンとなる。

スケルトンポンプヘッドとARGBイルミでケース内を魅せる

Antec Skeleton 360 ARGBは、360mmラジエーターを採用した水冷一体型ユニット。CPUの熱を効率よく移動させる構造に加え、透明感のあるスケルトンフレームのポンプヘッドとRGBイルミネーションが組み合わさり、ケース内部の雰囲気を大きく演出できる。主要マザーボードメーカーのアドレッサブルRGB制御に対応しており、システム全体との光の同期も容易だ。

最大2000RPMのARGBファンを標準搭載

搭載される120mm PWMファンは2,000RPMまで回転し、高い冷却性能を確保している。ARGB LEDを内蔵しており、全面発光による視覚的な仕上がりも魅力。高密度チューブを採用したメンテナンスフリー設計で、3年間の製品保証も付属しているため、長期使用でも安心して運用できる。

RGB SYNC対応で多様なマザーボードと連携

Skeleton 360 ARGBにはRGB SYNC対応の120mm PWMファンが3基標準搭載されている。付属のRGB分岐ケーブルを利用することで、システム全体のRGBイルミネーションと連動した光の演出が可能だ。さらにアドレッサブルRGBケーブルも同梱され、各社マザーボードとの連携をスムーズに行える。

高密度チューブ採用で冷却液の交換不要

高耐久の高密度チューブにより、液体の損失を抑えながら確実な熱輸送を実現する設計になっている。冷却液の補充や交換が不要なオールインワン構成で、ケース内の配線処理も含めて扱いやすいユニットとなっている。