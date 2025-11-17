NVIDIAが10月に、AI画像編集技術「NVIDIA ChronoEdit」を発表しました。グーグルの「Nano Banana（Gemini 2.5 Flash Image）」のような一貫性を実現する画像生成技術ですが、アリババの動画生成AI「Wan2.1」ベースで作られた変わった仕組みです。論文によれば、動画140万本と画像ペア210万組を追加学習させたものということ。画像生成時は、プロンプトに合わせた動画をいったん生成して、最終コマを画像として出力する仕組みです。特に物理属性の精度が高いという特徴があります。たとえば画像からの変化を適切に捉えたり、画像の時間帯を変えたりといった編集を得意としています。

物理的に正確な画像編集ができる

Hugging Faceでデモ用のSpaceアプリが公開されているので、そちらで試すことができます。画像を配置して、プロンプトを入力して生成すると、そのプロンプトに合わせた画像が登場します。プロンプトは英語で入力する必要があります。

ところが、表示がほとんど変化しないこともあります。その場合、Advanced Settingsの「Enable Temporal Reasoning」と「Enable Prompt Enhance」をオンにしてください。生成時間は60秒から120秒ほどと大幅に長くなりますが、適切に出る確率が高まります。

この連載でおなじみの作例モデル「明日来子さん」を使って、様々な生成結果を試してみました。人物や空間の一貫性がある程度、確保されつつ、生成されています。