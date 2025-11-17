OT（Operational Technology）セキュリティ専業ベンダーのTXOne Networksが、2025年10月31日、製造業などの顧客企業を対象としたプライベートイベント「OT Security Leader's Summit 2025」を開催した。

同イベントでは、台湾本社CEOのテレンス・リュウ氏、日本法人会長の大三川彰彦氏、同社長の近藤禎夫氏が登壇したほか、グローバル展開する日本の大手食品メーカー、大手電機メーカーによる顧客企業も講演。OTセキュリティを取り巻く現状と今後の課題、TXOneが提供するソリューションなどが語られた。

同イベントでは、新製品「SenninRecon」が来年（2026年第2四半期）リリース予定であることが明らかにされた。同社のガバナンスプラットフォームと連携し、OT環境全体の可視化を進めるもの。同製品のライブデモも世界初披露された。

OT環境に介入せずネットワークから情報収集、IDS新製品

来年発売予定のSenninRecon（センニン・リコン）は、「TXOne SenninOne」ガバナンスプラットフォーム（現在の「SageOne」から改称予定）と連携する、ネットワークアプライアンス製品だ。大規模環境向けモデル（SR716、7Gbps）と中小規模環境向けモデル（SR112、850Mbps）をラインアップしており、必要な処理スループットやポート数に応じて選択できる。

SenninOneプラットフォームにおいて、SenninReconは「可視化／検出レイヤー」の役割を果たす。具体的には、既存のOT機器やネットワークの稼働に影響を与えない非侵襲的なネットワークセンサー（IDS：侵入検知システム）として、OTネットワークのトラフィックを監視し、幅広い情報を収集する。この情報を、SenninOneが分析して管理コンソールで可視化し、セキュリティ管理者やOT管理者向けに提供する。

SenninReconが収集し、管理コンソールで可視化できる情報は、OTネットワーク内にあるIT/OT資産（インベントリ）や、そこから検出された脆弱性、ノード間トラフィックの情報、ノード間のネットワーク構成グラフ、これらの情報に基づき算出されるセキュリティポスチャースコアなどだ。