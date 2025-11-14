AMD Ryzen 5搭載の14インチ軽量ノート「THIRDWAVE F-14BR5A」が登場

THIRDWAVE F-14BR5Aが発売──14インチの新モバイルノートPC登場

サードウェーブは11月14日、14インチモバイルノートPC「THIRDWAVE F-14BR5A」を発売した。価格は8GBメモリモデルが79,980円、16GBモデルが84,980円。全国のドスパラ店舗と公式通販サイトにて販売されている。AMD Ryzen 5プロセッサーを搭載し、日常利用から軽いクリエイティブ用途まで幅広く対応するモデルとして注目されている。

AMD Ryzen 5 7430U搭載──マルチタスクに強いパフォーマンス

「THIRDWAVE F-14BR5A」の核となるのは、6コア12スレッド構成のAMD Ryzen 5 7430Uプロセッサーだ。マルチタスク性能に優れ、複数アプリを同時に動かす環境でも快適に動作する。ストレージは500GB NVMe SSDを採用し、メインメモリは8GBと16GBから選択可能。起動や読み込みの高速化に寄与し、日々の作業がスムーズになるとしている。

180度開閉ディスプレイやPD対応USB-Cなど実用性を重視

180度まで開閉できるフルHDアンチグレア液晶を採用し、屋内外で見やすい視認性を確保。対面でのプレゼンテーションにも使いやすい設計だ。さらに、暗所での利用に役立つバックライト付きキーボード、Power Delivery対応USB Type-Cポートなど、日常の利便性を支える装備がそろう。通信面ではWi-Fi 6Eと有線LANに対応し、利用環境に合わせて安定した接続を選べる。

発売記念キャンペーンを実施中──限定アイテムやポイントが当たる

サードウェーブは発売を記念して、購入者向けの抽選キャンペーンを開催している。限定周辺機器やドスパラポイントが当たる内容で、実施期間は2026年1月9日まで。購入後に登録を済ませるだけで応募できるため、手に入れたユーザーはチェックしておきたい。

ビジネスにもプライベートにも──幅広く使える軽量ハイパフォーマンス機

THIRDWAVE F-14BR5Aは、軽量ボディに高い処理性能を備えたモバイルノートPCだ。ビジネスからプライベートまで幅広い用途に対応できるバランスの良さが魅力で、日常の作業環境をより快適にしたいユーザーに向いた一台といえるだろう。