2TB NVMe・32GBメモリ搭載で27万円台!? FRONTIERのお得セールを見逃すな

FRONTIERダイレクトストアでは、11月14日から11月21日15時までの一週間、「超絶加速！クリスマスセール」を開催する。今回のセールでは、ハイエンドPCモデル「FRGHLMB650/WS1113/NTK」が特に注目商品だ。この製品は、プロセッサに「Ryzen 7 9800X3D」、グラフィックスカードに「Radeon RX 9070 XT」を搭載し、価格は274,800円と、プロユースにも耐える構成でありながら手頃な価格で提供される。

「FRGHLMB650/WS1113/NTK」は、PCゲームや動画編集、ストリーミング、さらにはプロフェッショナルの使用にも対応するパワフルな仕様となっている。メモリは32GB（DDR5）、ストレージには2TB M.2 NVMe SSDを採用し、高速かつ大容量のデータ処理を実現する。さらに、Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応しているため、環境に左右されない安定した接続が可能だ。

もう一つの注目モデル「FRGHLMB650/WS1114/NTK」は、価格が259,800円で、AMD Ryzen 7 9700XプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5070 Tiを搭載している。これにより、高負荷のマルチタスクや高度なグラフィック処理が求められる作業にも最適だ。同様に32GBメモリと1TB SSDを備え、表示速度やアクセス速度を犠牲にすることなく、スムーズなパフォーマンスを提供する。

さらに、価格帯や用途に応じた全18モデルが今回のセールに登場する。圧倒的なスペックとお得な価格を兼ね備えた製品群から、最も自分に合ったPCを見つけることができるだろう。完売の際には、商品の入れ替えまたは同スペックでの新価格が提示される可能性もあるので、早めの購入をおすすめしたい。