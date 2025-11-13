月1万円台で次世代ゲーミングPC！ FRONTIER新ブランド「FREXAR」登場

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　インバースネットは、BTOパソコン「FRONTIER」の新しいゲーミングPCブランド「FREXAR」の販売を11月13日から開始した。今回のモデルでは、残価設定クレジットを利用できるため、月々1万円台からの支払いで購入可能だ。

　「FREXAR」は、厳選された高品質パーツを組み合わせ、安定した動作を保証する次世代のゲーミングPCだ。ZシリーズとXシリーズの二種類があり、用途や予算に応じて選べる。どちらのシリーズも水冷クーラーを搭載し、静音性と冷却性能を最大限に引き出している。

　Zシリーズは高負荷作業向けに設計され、一方でXシリーズはコンパクトなミニタワーモデルとして限られたスペースでの使用が可能だ。共通のブラック／ホワイトの配色デザインにより、機能美と存在感を兼ね備えている。

　残価設定クレジットを利用した「FREXAR」モデルはFRONTIERダイレクトストアで購入でき、購入後は標準3年保証とサポート体制が提供され、安全に長く使用することができる。

