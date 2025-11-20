標準3年保証＆新品交換対応の「FREXAR」が初セール！ 安心仕様の次世代ゲーミングPCが狙い目

FRONTIERダイレクトストアは、11月20日15時から12月5日15時までの期間、ブラックフライデーセールを開催する。注目は、次世代ゲーミングPCブランド「FREXAR」モデルが初めてセール対象となることだ。特に、『FREXAR（FRZAB860W/BF2）』は、インテル Core Ultra 7 プロセッサー265KFを搭載し、331,800円で提供される。

FREXARは、高品質なパーツと安心のサポートを融合した次世代ゲーミングPCブランドだ。「標準3年保証」「年1回の無料点検」、さらに購入から3カ月以内に故障した場合には新品交換に対応する。また、柔軟なアップグレードサポートも含まれており、長期にわたり安心して利用できる仕様となっている。

今回のセールでは、単品のPCだけでなく、モニター、マウス、キーボードを組み合わせたセットモデルも用意されており、幅広いニーズに応える内容となっている。たとえば、『FREXAR＆3点セット（FRZAB860W/BF3）』は289,800円とお得な価格設定だ。高性能PCを探しているゲーマーにとって、このセールは見逃せない機会だ。

また、FREXAR以外にもさまざまなゲーミングPCやデバイスが特別価格で提供される。例えば、限定30台の『FRGHLAB760/BF1』は329,800円で購入可能だ。



さらに、ゲーミングチェアやゲーミングデバイスのセットも含まれ、豊富な選択肢を提供する。アウトレットモデルも19台限定で、特別価格で登場するので、こだわりのアイテムをお得に手に入れる絶好のチャンスとなっている。